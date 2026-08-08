Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видео

Параллельно с поиском ракет для системы Patriot Украина развивает собственный антибаллистический проект Freyja, который возглавляет украинская оборонная компания Fire Point. Одна из основных задач Украины — защитить производственные мощности антибаллистического щита, подчеркнул Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, пишет УНН.

Параллельно Украина развивает собственный антибаллистический проект с Италией, Германией, Данией и другими странами. Лидерство в проекте — за украинской компанией Fire Point. Это единственная частная компания, которая развивает антибаллистическое оружие. Также этим занимается одна из государственных компаний, название которой я не буду раскрывать. О Fire Point сказал, потому что они сами выступают с соответствующей информацией. Уже поздно говорить о том, что по ним за это будут наноситься удары. Нужно сделать все, чтобы эти две компании не были уничтожены врагом - заявил Президент Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина еще в первый год полномасштабной войны просила США предоставить лицензии, которые позволили бы развернуть производство систем Patriot и ракет PAC-3. И хотя сейчас Украина уже имеет договоренности с Дональдом Трампом относительно соответствующих лицензий, однако если бы такое решение было принято еще четыре года назад, производственные возможности Украины и Европы сегодня были бы принципиально иными. Президент также резко раскритиковал затягивание принятия таких решений из-за бюрократии.

Мы бы уже всем делали Patriot, поверьте мне. И уже Европа, которая хочет и хотела бы иметь Patriot, антибаллистические системы и ракеты, уже все это имела бы. А сейчас мы занимаемся бумажками, а летит не бумажка, не бумажная ракета, а настоящая ракета, которая убивает людей - подчеркнул Зеленский.

Цена дефицита средств противодействия российской баллистике измеряется жизнями украинцев. Во время пресс-конференции журналисты задали Зеленскому вопрос о ребенке 2022 года рождения, который погиб в результате очередной российской атаки. Мальчик никогда не жил в мире.

Сам Зеленский сообщил, что только за предыдущие 24 часа в результате российских ударов по Украине погибли 13 человек, еще 77 были ранены. Под атаками оказались 12 областей. По его словам, в Украине фактически не осталось неповрежденных электростанций, значительное количество вокзалов, больниц, университетов и гражданских предприятий было повреждено или разрушено российскими атаками.

Зеленский также призвал партнеров усилить санкционное давление на российский ракетный комплекс. По его словам, сотни и тысячи компонентов, которые Россия использует в своей баллистике, до сих пор поступают из разных стран мира, в том числе и из государств — партнеров Украины.

Поступают эти элементы, которые затем прилетают по нашим людям, и погибают дети, гражданское население и, безусловно, воины. Поэтому вводить санкции против российского оружия, против поставок этих элементов — это прежде всего - отметил Президент Украины.

Напомним

В Fire Point заявили об очередной попытке дискредитации антибаллистической программы Freyja. Отдельные украинские СМИ распространили фейк, в котором якобы от имени компании обещали "закрыть небо над Украиной от баллистики до конца месяца".

CEO Fire Point Ирина Терех подчеркнула, что компания таких заявлений не делала. По ее словам, подобные манипуляции создают ложные ожидания в обществе, которое ежедневно живет под угрозой российских баллистических атак, и направлены на дискредитацию работы над Freyja.

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман уточнил, что полноценный запуск антибаллистической программы запланирован на середину 2027 года.