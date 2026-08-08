США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский

Украина и Соединённые Штаты договорились о регулярных поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, передаёт УНН.

По словам Главы государства, именно США в настоящее время имеют наибольшие возможности для помощи Украине с ракетами для Patriot.

США ежемесячно будут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть такая договорённость

В то же время Президент подчеркнул, что даже при условии регулярных поставок имеющегося количества ракет недостаточно для полной защиты Украины от российских атак.

Этих ракет недостаточно. Не скажу точную цифру, но ракет стало меньше в 2026 году, в прошлом году в мире их было больше