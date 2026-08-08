Дрон со взрывчаткой рядом с украинским самолётом в Германии принадлежит России — разведка США
Киев • УНН
Разведка США установила, что беспилотник, обнаруженный в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит России. Инцидент расследуется как возможная диверсия и гибридная атака.
Беспилотник, начинённый взрывчаткой, обнаруженный в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии рядом с украинским самолётом Ан-124, принадлежит России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с разведывательными отчётами об инциденте, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что вероятная связь России с инцидентом появилась на фоне заявлений разведки США о том, что российский диктатор Владимир Путин "представляет повышенную угрозу для восточного фланга НАТО".
Новые разведывательные отчёты США утверждают, что Путин может попытаться проверить решимость НАТО ограниченным нападением на страну-союзницу в ближайшие несколько лет. ... Оценки предусматривают сценарии от кибератаки до небольшого наземного вторжения
Указывается, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что расследование даст оценку вероятной причастности иностранных государств к инциденту, при этом он не назвал Россию возможным виновником, "но западные представители служб безопасности заявили, что подозревают: Москва стоит за многими недавними попытками нарушить работу и атаковать европейскую инфраструктуру".
"Лидеры США и Европы всё чаще видят признаки того, что Россия проводит разведывательные атаки, чтобы проверить решимость НАТО, включая российские крылатые ракеты, падавшие в Польше, и дроны, перелетавшие в Румынию", — резюмирует издание.
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Контекст
Ранее на этой неделе в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолётом "Антонов".
Позже власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.
Позже Совет национальной безопасности Германии под председательством канцлера Мерца обсудил инцидент с дроном возле украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпциг/Галле. Министр внутренних дел не исключает участия иностранных государств и гибридной атаки.
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