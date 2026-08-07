Сийярто грозит до 3 лет тюрьмы в Венгрии из-за взятки — СМИ

Дело по факту вероятного получения взятки экс-министром передали в полицию Будапешта. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

Бывшему министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто может грозить до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщает Index, информирует УНН. Подробности Отмечается, что дело в связи с вероятным получением взятки Сийярто, которым первоначально занималась прокуратура, передали в главное управление полиции Будапешта, поскольку это больше относится к сфере его ответственности. Расследование ... также проводит Комитет национальной безопасности парламента, где обсуждается риск для национальной безопасности, возникший вследствие его новой должности (Сийярто — ред.) в китайском производителе электромобилей BYD — говорится в статье. Указывается, что в прокуратуре после получения заявления о вероятном совершении преступления экс-министром заявили, что приведённая заявителем информация «может указывать на преступление, связанное с получением взятки». При этом, поскольку Сийярто больше не является депутатом и не имеет иммунитета, в случае развития дела и доказательства его вины ему может грозить до 3 лет лишения свободы. Напомним Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто покинул парламент и теперь будет работать в китайской компании BYD, которая производит автомобили. На новой должности он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса. Сийярто считает, что украинцы и Европа "были заинтересованы" в смене правительства Венгрии