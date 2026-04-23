Сийярто считает, что украинцы и Европа "были заинтересованы" в смене правительства Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что во время выборов в Венгрии произошло вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские институты были заинтересованы в смене правительства в Венгрии. Об этом Сийярто заявил в интервью Telex, передает УНН.

Это бесспорно, и я по-прежнему считаю, что в этот избирательный процесс произошло очень грубое вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. Также совершенно очевидно, что внешние игроки, среди них и украинцы, имели серьезные интересы относительно результата венгерских выборов. Очевидно, что эти внешние акторы – президент Зеленский, украинское правительство, брюссельские институты – не были заинтересованы в том, чтобы мы продолжали правление - сказал Сийярто.

По его словам, Зеленский и европейские лидеры были заинтересованы в смене правительства.

Однозначно были заинтересованы в нашем поражении на выборах, и я по-прежнему считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс - добавил Сийярто.

В Европейской комиссии назвали начальные переговоры в эти выходные с новым правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства относительно Украины.