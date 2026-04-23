Сийярто считает, что украинцы и Европа "были заинтересованы" в смене правительства Венгрии
Киев • УНН
Глава МИД Венгрии заявил о якобы координации иностранных спецслужб для смены правительства. По его мнению, Украина и ЕС имели прямой интерес в поражении Орбана.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что во время выборов в Венгрии произошло вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские институты были заинтересованы в смене правительства в Венгрии. Об этом Сийярто заявил в интервью Telex, передает УНН.
Это бесспорно, и я по-прежнему считаю, что в этот избирательный процесс произошло очень грубое вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. Также совершенно очевидно, что внешние игроки, среди них и украинцы, имели серьезные интересы относительно результата венгерских выборов. Очевидно, что эти внешние акторы – президент Зеленский, украинское правительство, брюссельские институты – не были заинтересованы в том, чтобы мы продолжали правление
По его словам, Зеленский и европейские лидеры были заинтересованы в смене правительства.
Однозначно были заинтересованы в нашем поражении на выборах, и я по-прежнему считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс
В Европейской комиссии назвали начальные переговоры в эти выходные с новым правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства относительно Украины.