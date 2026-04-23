Сийярто считает, что украинцы и Европа "были заинтересованы" в смене правительства Венгрии

$43.890.2351.500.41
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
"Процесс не застрял" - Буданов раскрыл подробности переговоров Украины и США23 апреля, 11:15 • 3400 просмотра
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 24991 просмотра
На Волыни люди в форме сбросили мужчину с крыши дома - видео и реакция ТЦКVideo23 апреля, 12:12 • 2690 просмотра
На рынке электроэнергии вводят новые предельные цены с мая - НКРЭКУ23 апреля, 13:37 • 5826 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд16:44 • 4662 просмотра
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 25008 просмотра
Перекрестная аллергия – почему организм реагирует на фрукты из-за пыльцы растений23 апреля, 10:41 • 28559 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 60839 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд16:44 • 4682 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 27204 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 108486 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 83946 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 73973 просмотра
Сийярто считает, что украинцы и Европа "были заинтересованы" в смене правительства Венгрии

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

Глава МИД Венгрии заявил о якобы координации иностранных спецслужб для смены правительства. По его мнению, Украина и ЕС имели прямой интерес в поражении Орбана.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что во время выборов в Венгрии произошло вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и брюссельские институты были заинтересованы в смене правительства в Венгрии. Об этом Сийярто заявил в интервью Telex, передает УНН

Это бесспорно, и я по-прежнему считаю, что в этот избирательный процесс произошло очень грубое вмешательство, скоординированное иностранными спецслужбами. Также совершенно очевидно, что внешние игроки, среди них и украинцы, имели серьезные интересы относительно результата венгерских выборов. Очевидно, что эти внешние акторы – президент Зеленский, украинское правительство, брюссельские институты – не были заинтересованы в том, чтобы мы продолжали правление 

- сказал Сийярто. 

Венгерские партии определили дату избрания Петера Мадьяра премьер-министром17.04.26, 18:24 • 10405 просмотров

По его словам, Зеленский и европейские лидеры были заинтересованы в смене правительства. 

Однозначно были заинтересованы в нашем поражении на выборах, и я по-прежнему считаю, что они действительно грубо вмешались в этот избирательный процесс 

- добавил Сийярто. 

Напомним 

В Европейской комиссии назвали начальные переговоры в эти выходные с новым правительством в Венгрии "чрезвычайно конструктивными" и намекнули на позицию нового венгерского правительства относительно Украины. 

Павел Башинский

