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Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"

Киев • УНН

 • 3566 просмотра

ВСУ поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, корабли в Кронштадте, завод «Прогресс» и аэродром Саки. Также подтверждена остановка нефтеперекачивающей станции Зензеватка.

Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Санкт-Петербург", кораблей в порту Кронштадт, "Мичуринского завода "Прогресс" и аэродрома "Саки", а также уточнил результаты попаданий по НПЗ "Ильский" и подтвердил остановку НПС "Зензеватка", пишет УНН.

Детали

Как указали в Генштабе, "2 июня и в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов".

В частности, поражен нефтяной терминал "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., рф). Подтверждено поражение цели с последующим пожаром на территории терминала

- сообщили в Генштабе.

Нефтяной терминал, как отмечается, является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и играет важную роль в обеспечении экспорта и логистики топливных ресурсов российской федерации. Пропускная способность составляет 10 млн тонн в год. Объект задействован в обеспечении потребностей военных формирований государства-агрессора.

Кроме того, по предварительной информации поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт

- отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Также поражено предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод "Прогресс" (Мичуринск, Тамбовская обл., рф). На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются

- говорится в сообщении Генштаба.

Предприятие, как указано, специализируется на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техники рф, в частности гироскопических приборов стабилизации, автопилотов, навигационных курсоуказателей и других элементов пилотажно-навигационных комплексов, применяемых в самолетах, ракетах и БпЛА оккупантов.

Кроме того, поражена радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, ВОТ АР Крым)

- сообщили в Генеральном штабе.

Среди прочего, по данным Генштаба, "поражен склад боеприпасов и БпЛА (Галицыновка, Донецкой обл.), склад горюче-смазочных материалов (Белолуцк, Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт противника (Селидово, Донецкой обл.)".

Генштаб подтвердил поражение корабля РФ и Ильского НПЗ, повреждения на еще двух02.06.26, 10:49 • 3504 просмотра

"По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение 2 июня 2026 года технологической эстакады, установки первичной переработки нефти АВТ и двух резервуаров РВС-5000 на НПЗ "Ильский" (Краснодарский край, рф)", - указано в сообщении Генштаба.

Также в Генштабе указали, что "подтверждена остановка перекачки нефти на нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области рф) в результате поражения 2 июня 2026 года".

"Кроме того, по результатам удара 30 мая 2026 года по полигону "Приморский Посад" (Приморский Посад, ВОТ Запорожской обл.) подтверждено уничтожение укрытий для личного состава врага. Потери противника составили около 30 человек", - отметили в Генштабе.

Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"03.06.26, 09:48 • 16639 просмотров

Юлия Шрамко

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