Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"
Киев • УНН
Зеленский подтвердил поражение нефтяного терминала в Петербурге и целей в Кронштадте. Также поражено оборонное предприятие в Тамбовской области.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение важных объектов на территории россии, среди них – Петербургский нефтяной терминал, пишет УНН.
Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории россии. Среди них – Петербургский нефтяной терминал
От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 километров, отметил Президент.
санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал региона03.06.26, 07:17 • 3478 просмотров
Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе
И добавил:
Еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров
"Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.