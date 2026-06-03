Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение важных объектов на территории россии, среди них – Петербургский нефтяной терминал, пишет УНН.

Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории россии. Среди них – Петербургский нефтяной терминал - написал Зеленский в соцсетях.

От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, работающей на войну, около 1100 километров, отметил Президент.

санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал региона

Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе - указал он.

И добавил:

Еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров

"Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.