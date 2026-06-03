санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал региона
Киев • УНН
В санкт-петербурге из-за атаки 50 дронов загорелся стратегический нефтяной терминал. Пожар возник в день старта международного экономического форума.
В санкт-петербурге утром 3 июня прогремели многочисленные взрывы во время масштабной атаки беспилотников. По данным OSINT-анализа ASTRA, в результате удара возник пожар на территории АО "петербургский нефтяной терминал" – одного из крупнейших комплексов перевалки нефтепродуктов на северо-западе россии. Об этом сообщает ASTRA и местные власти, пишет УНН.
Детали
Аналитики ASTRA геолоцировали видео очевидцев и пришли к выводу, что возгорание произошло именно на территории нефтяного терминала.
По данным российских СМИ, предприятие имеет пропускную способность до 12,5 млн тонн нефтепродуктов в год, занимает площадь 37 гектаров и включено в перечень стратегически важных объектов рф.
Губернатор ленинградской области сообщил о работе противовоздушной обороны и заявил, что над регионом было сбито 50 беспилотников. В то же время он не комментировал информацию об атаке на нефтяной терминал и последующем пожаре.
Атака произошла накануне экономического форума
Инцидент произошел в день начала петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который продлится с 3 по 6 июня и должен собрать иностранных бизнесменов и представителей власти. По подсчетам ASTRA, расстояние от атакованного нефтяного терминала до выставочного комплекса "Экспофорум", где проходит форум, составляет около 17 километров.
Жители города массово публикуют фото и видео пожаров, взрывов и задымления города вблизи нефтяного терминала.
По данным ASTRA, это не первая атака на важные энергетические объекты россии. На данный момент официальной информации о масштабах повреждений на территории терминала не обнародовано.
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