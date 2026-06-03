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Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки

Киев • УНН

 • 2216 просмотра

Силы обороны за сутки ликвидировали 1130 оккупантов и 60 артиллерийских систем врага. Общие потери армии рф достигли около 1 368 040 человек.

Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1130 российских военных. Общие потери армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 368 040 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток российские войска также потеряли 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня и 3 средства противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 1853 беспилотника оперативно-тактического уровня, 40 крылатых ракет, 437 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы специальной техники. Также потери врага пополнились 6 наземными роботизированными комплексами.

Всего с начала войны россия потеряла 11 974 танка, 24 673 боевые бронированные машины, 43 172 артиллерийские системы, 1 826 РСЗО, 1 403 средства ПВО, 325 615 беспилотников, 4 733 крылатые ракеты и 102 575 единиц автомобильной техники. Данные уточняются.

Враг совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб02.06.26, 17:59 • 2726 просмотров

Степан Гафтко

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