Враг совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, зафиксировано одно наступательное действие в сторону Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Середина-Буда, Кучеровка, Коренек, Уланово, Волфино, Нескучное, Сумы, Чернацкое, Волковка, Сопич, Рогозное, Ястребщина; в Черниговской области – Заречье - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении сегодня враг атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в районе Заречного и в сторону Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Кривая Лука.

На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка. Три боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Степи, Ивановка, Сергеевка, Дорожное. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг три раза пытался продвинуться в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 15 вражеских атак в районе Доброполья, Злагоды, Железнодорожного, Еленоконстантиновки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

