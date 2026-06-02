Враг совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб

$44.300.0351.600.04
ukenru
Эксклюзив
13:27 • 7124 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
12:14 • 13808 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
12:02 • 15395 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
10:28 • 17975 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 25141 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 60824 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 62136 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 57578 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 58499 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 47824 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
35%
751мм
Популярные новости
Уже 63 пострадавших в Киеве из-за российской атакиPhotoVideo2 июня, 05:53 • 7892 просмотра
Число пострадавших из-за массированной атаки рф в Киеве возросло до 652 июня, 06:17 • 7446 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto2 июня, 06:59 • 32920 просмотра
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка2 июня, 07:19 • 13033 просмотра
В Киеве олененок спрятался под машиной от обстрелаPhoto2 июня, 09:01 • 4364 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 60815 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 63270 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 63168 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 106894 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 93204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Дмитрий Говсеев
Музыкант
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 35975 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 44203 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 79918 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 74489 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 94398 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Ракетный комплекс "Панцирь"

Враг совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 610 просмотра

С начала суток зафиксировано 54 атаки, враг активен на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Также была попытка наступления на Антоновский мост.

Враг совершил более 50 атак на фронте, наиболее активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, зафиксировано одно наступательное действие в сторону Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Рыжевка, Середина-Буда, Кучеровка, Коренек, Уланово, Волфино, Нескучное, Сумы, Чернацкое, Волковка, Сопич, Рогозное, Ястребщина; в Черниговской области – Заречье 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил. 

На Купянском направлении сегодня враг атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в районе Заречного и в сторону Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков идти вперед в сторону населенного пункта Кривая Лука.

На Константиновском направлении наши защитники отражали восемь атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка. Три боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Степи, Ивановка, Сергеевка, Дорожное. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг три раза пытался продвинуться в районе Вороного. 

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 15 вражеских атак в районе Доброполья, Злагоды, Железнодорожного, Еленоконстантиновки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одно наступательное действие в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 1400 уничтоженных российских оккупантах за сутки02.06.26, 07:17 • 2826 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Константиновка
Сумы
Купянск