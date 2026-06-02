В ГУР объяснили, как удары по ВПК рф могут остановить производство оружия

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Украина ударами по объектам ВПК россии может нарушать или останавливать процесс изготовления вооружений агрессора. Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Новый арсенал Европы: уроки оборонных инноваций Украины" на Международном форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, сообщает УНН.

Заместитель начальника ГУР также обратил внимание на то, что в 2026 году россия запланировала изготовить более 100 тысяч беспилотников различных модификаций типа "Шахед", "Герань" и "Гербера".

Это стало возможным для официальной москвы еще и потому, что она продолжает обходить международные санкции и получать иностранные компоненты для производства вооружения, в частности ракет. По его словам, эта проблема требует усиления контроля за соблюдением санкционного режима и дальнейшего давления на государство-агрессора.

10 дронов залетели на территорию Польши. В одну ночь — 10 дронов. Даже не 200, не 400, не 800, как залетает к нам. И там началось осознание, что страна не готова очень быстро, в короткий период времени построить совершенно новую систему ПВО, [...] которую создали мы на своей территории