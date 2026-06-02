В ГУР объяснили, как удары по ВПК рф могут остановить производство оружия

$44.300.0351.600.04
ukenru
12:14 • 582 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности — Politico
Эксклюзив
12:02 • 1900 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
10:28 • 9410 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
07:57 • 17631 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
06:59 • 25189 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
2 июня, 05:30 • 48978 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 58483 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 55839 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 58091 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 47540 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
33%
752мм
Популярные новости
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 28664 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo2 июня, 04:25 • 36007 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo2 июня, 04:30 • 21549 просмотра
Удар рф по Киеву унес жизни уже 4 человек и ранил еще 58PhotoVideo2 июня, 05:19 • 8610 просмотра
Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка07:19 • 5810 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 48978 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 56397 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 56839 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 100559 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 87837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 28844 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 40582 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 76511 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 71188 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 91078 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
9К720 Искандер
Х-101

В ГУР объяснили, как удары по ВПК рф могут остановить производство оружия

Киев • УНН

 • 2292 просмотра

Удары по ВПК рф позволяют останавливать производство критических компонентов оружия. К 2026 году россия планирует выпустить более 100 тысяч ударных дронов.

В ГУР объяснили, как удары по ВПК рф могут остановить производство оружия

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Украина ударами по объектам ВПК россии может нарушать или останавливать процесс изготовления вооружений агрессора. Об этом он сказал во время панельной дискуссии "Новый арсенал Европы: уроки оборонных инноваций Украины" на Международном форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, сообщает УНН.

Нанося удары по российскому оборонно-промышленному комплексу, мы имеем возможность нарушать или даже останавливать производство отдельных видов вооружения и критических компонентов

- сказал он.

Заместитель начальника ГУР также обратил внимание на то, что в 2026 году россия запланировала изготовить более 100 тысяч беспилотников различных модификаций типа "Шахед", "Герань" и "Гербера".

Для сравнения, в 2024 году соответствующий оборонный заказ страны-агрессора составлял 12 тысяч таких дронов

- сказал Скибицкий.

Это стало возможным для официальной москвы еще и потому, что она продолжает обходить международные санкции и получать иностранные компоненты для производства вооружения, в частности ракет. По его словам, эта проблема требует усиления контроля за соблюдением санкционного режима и дальнейшего давления на государство-агрессора.

10 дронов залетели на территорию Польши. В одну ночь — 10 дронов. Даже не 200, не 400, не 800, как залетает к нам. И там началось осознание, что страна не готова очень быстро, в короткий период времени построить совершенно новую систему ПВО, [...] которую создали мы на своей территории

- отметил заместитель начальника ГУР.

Напомним

Украинские военные регулярно атакуют с помощью беспилотников предприятия ВПК россии. Так, в ночь на 23 мая Силы обороны поразили терминал "Шесхарис", нефтебазу "Грушовая" и танкер CHRYSALIS.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Шахед-136
Украина
Киев
Польша