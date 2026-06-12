$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 2168 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 7278 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 11844 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 19276 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 15938 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 19108 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 36266 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26414 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41680 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34477 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
72%
747мм
Популярные новости
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 23006 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 25973 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 14929 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 23655 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11720 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 3540 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 7800 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 19253 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 36257 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 42903 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 694 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11822 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 77636 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 62798 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 66980 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ
Financial Times

МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2168 просмотра

Украина, как ожидается, получит 700 миллионов долларов от МВФ без выполнения ключевого условия. Фонд разрешил отложить налог на зарубежные посылки до июля.

МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg

Международный валютный фонд согласился выделить следующий транш кредита Украине, "несмотря на невыполнение Киевом ключевого условия", на фоне того, как страна, истощенная войной, "сталкивается с растущей негативной реакцией на эту непопулярную меру", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, базирующийся в Вашингтоне кредитор и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала, что открыло путь для получения Украиной почти 700 миллионов долларов помощи. Они говорили анонимно, так как переговоры являются частными.

Соглашение может быть объявлено уже в пятницу, сказали источники. Сделка все еще потребует одобрения совета директоров МВФ в следующем месяце.

Компромисс стал результатом недель переговоров во время недавней миссии МВФ, которые осложнились на фоне того, как украинский парламент не смог принять законодательство, запрошенное кредитором, указывает издание. Желаемый законопроект расширит налогообложение посылок из-за границы в попытке уменьшить размер теневой экономики Украины, отмечает издание.

"В конечном итоге МВФ согласился позволить Украине отложить принятие законодательства до июля", сообщил один человек, "фактически дав законодателям больше времени для выполнения обязательства". Следующий пересмотр МВФ запланирован не ранее сентября.

Законодатели не смогли вовремя одобрить законопроект на фоне того, как повышение налогов было бы очень непопулярным среди украинцев, пишет издание. Идея заключается в том, чтобы облагать посылки стоимостью более 45 евро (52 доллара США) ставкой налога на добавленную стоимость в 20% и другими сборами.

Это предложение обеспокоило многих украинцев, которые часто покупают товары за границей, а также законодателей. В то же время затянувшаяся война привела к двузначному росту дефицита бюджета Украины, что заставило правительство искать новые источники доходов на фоне того, как разрыв в значительной степени финансируется за счет помощи иностранных союзников, включая МВФ, пишет издание.

Ранее МВФ согласился отложить еще одно законодательное обязательство — введение НДС для определенных групп самозанятых предпринимателей — которое Украина должна была выполнить до апреля.

Киев обязался принять эти меры в качестве условий для кредитной программы на сумму 8,1 миллиарда долларов в прошлом году, но позже столкнулся с трудностями при их реализации из-за сильного сопротивления со стороны парламента, отмечает издание.

Рада изменила правила взаимодействия с правительством относительно переговоров о вступлении в ЕС11.06.26, 16:47 • 2640 просмотров

Несмотря на неоднократные "нарушения графика реформ", МВФ согласился продолжить выплаты по четырехлетней кредитной программе, что является "чрезвычайно снисходительной позицией для фонда", указывает издание.

Представитель МВФ не сразу ответил на запрос о комментарии.

Это вторая кредитная программа МВФ для Украины с момента начала полномасштабного вторжения россии более четырех лет назад. Она последовала за беспрецедентным одобрением фондом четырехлетней программы на 15,6 миллиарда долларов в 2023 году, на фоне того, как МВФ ранее избегал кредитования стран, находящихся в состоянии войны.

Поддержку Украины со стороны МВФ подчеркнул визит директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в Киев прошлой зимой, в особенно сложное для страны время, когда она боролась с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с отоплением и водоснабжением, вызванными российскими авиаударами, пишет издание.

Кредитная программа МВФ, как отмечается, имеет решающее значение для Украины не только из-за предоставляемого финансирования, но и потому, что поддержка кредитора служит сильным сигналом для других доноров, включая Европейский Союз.

ЕС, который одобрил двухлетний пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, связал часть своего финансирования с условиями, отражающими некоторые требования МВФ, в частности, более высокие налоги на иностранные посылки. Ожидается, что блок осуществит первый платеж в этом месяце, пишет издание.

5,9 млрд евро из первого транша 90-миллиардного кредита ЕС для Украины пойдут на дроны - Каллас08.06.26, 14:16 • 5549 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Законы
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Европейский Союз
Украина
Киев