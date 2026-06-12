МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg

Международный валютный фонд согласился выделить следующий транш кредита Украине, "несмотря на невыполнение Киевом ключевого условия", на фоне того, как страна, истощенная войной, "сталкивается с растущей негативной реакцией на эту непопулярную меру", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, базирующийся в Вашингтоне кредитор и правительство Украины достигли соглашения на уровне персонала, что открыло путь для получения Украиной почти 700 миллионов долларов помощи. Они говорили анонимно, так как переговоры являются частными.

Соглашение может быть объявлено уже в пятницу, сказали источники. Сделка все еще потребует одобрения совета директоров МВФ в следующем месяце.

Компромисс стал результатом недель переговоров во время недавней миссии МВФ, которые осложнились на фоне того, как украинский парламент не смог принять законодательство, запрошенное кредитором, указывает издание. Желаемый законопроект расширит налогообложение посылок из-за границы в попытке уменьшить размер теневой экономики Украины, отмечает издание.

"В конечном итоге МВФ согласился позволить Украине отложить принятие законодательства до июля", сообщил один человек, "фактически дав законодателям больше времени для выполнения обязательства". Следующий пересмотр МВФ запланирован не ранее сентября.

Законодатели не смогли вовремя одобрить законопроект на фоне того, как повышение налогов было бы очень непопулярным среди украинцев, пишет издание. Идея заключается в том, чтобы облагать посылки стоимостью более 45 евро (52 доллара США) ставкой налога на добавленную стоимость в 20% и другими сборами.

Это предложение обеспокоило многих украинцев, которые часто покупают товары за границей, а также законодателей. В то же время затянувшаяся война привела к двузначному росту дефицита бюджета Украины, что заставило правительство искать новые источники доходов на фоне того, как разрыв в значительной степени финансируется за счет помощи иностранных союзников, включая МВФ, пишет издание.

Ранее МВФ согласился отложить еще одно законодательное обязательство — введение НДС для определенных групп самозанятых предпринимателей — которое Украина должна была выполнить до апреля.

Киев обязался принять эти меры в качестве условий для кредитной программы на сумму 8,1 миллиарда долларов в прошлом году, но позже столкнулся с трудностями при их реализации из-за сильного сопротивления со стороны парламента, отмечает издание.

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Несмотря на неоднократные "нарушения графика реформ", МВФ согласился продолжить выплаты по четырехлетней кредитной программе, что является "чрезвычайно снисходительной позицией для фонда", указывает издание.

Представитель МВФ не сразу ответил на запрос о комментарии.

Это вторая кредитная программа МВФ для Украины с момента начала полномасштабного вторжения россии более четырех лет назад. Она последовала за беспрецедентным одобрением фондом четырехлетней программы на 15,6 миллиарда долларов в 2023 году, на фоне того, как МВФ ранее избегал кредитования стран, находящихся в состоянии войны.

Поддержку Украины со стороны МВФ подчеркнул визит директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в Киев прошлой зимой, в особенно сложное для страны время, когда она боролась с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с отоплением и водоснабжением, вызванными российскими авиаударами, пишет издание.

Кредитная программа МВФ, как отмечается, имеет решающее значение для Украины не только из-за предоставляемого финансирования, но и потому, что поддержка кредитора служит сильным сигналом для других доноров, включая Европейский Союз.

ЕС, который одобрил двухлетний пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро, связал часть своего финансирования с условиями, отражающими некоторые требования МВФ, в частности, более высокие налоги на иностранные посылки. Ожидается, что блок осуществит первый платеж в этом месяце, пишет издание.

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