Рада изменила правила взаимодействия с правительством относительно переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада проголосовала за более тесное взаимодействие с правительством по вопросам переговоров о вступлении в ЕС, сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Детали

Парламент принял соответствующее постановление о парламентской поддержке переговорного процесса по обретению Украиной членства в ЕС (№15297) 259 голосами народных депутатов.

Документ, как сообщается, совершенствует организационно-правовое взаимодействие между Верховной Радой и Кабмином для качественной адаптации национального законодательства к праву ЕС.

Согласно постановлению, правительство должно обеспечить совместно с комитетами ВР согласованную проработку законопроектов, направленных на адаптацию законодательства Украины к положениям права ЕС и выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

В акте, в частности, говорится, что в случае проведения с институтами ЕС консультаций по содержанию законопроектов, готовящихся к регистрации в Верховной Раде, а также внесенных на рассмотрение ВР, правительство должно информировать о результатах таких консультаций парламент, парламентский комитет, определенный главным по подготовке и предварительному рассмотрению законопроекта в соответствии с предметом ведения, а также комитет, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Кабмин также должен ежеквартально подавать в ВР отчет о состоянии выполнения Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС), согласовывать с уполномоченным представителем Рады проекты своих актов о внесении изменений в Национальную программу и ее составные части. Такое согласование осуществляет уполномоченный представитель ВР с учетом позиций профильных комитетов, комитета, к предмету ведения которого относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, членов соответствующих рабочих (переговорных) групп по подготовке переговорных позиций Украины в ходе переговоров с ЕС.

Также правительство должно ежеквартально подавать в парламент отчет о текущем состоянии переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также предоставлять информацию по этим вопросам во время координационных встреч с руководством ВР и членами согласительного совета депутатских фракций и групп.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить безотлагательное информирование парламента о решениях, принятых в отношении Украины органами ЕС, а также об отдельных позициях государств-членов ЕС.

Дополнение

Ранее в этом году распространялись сообщения о кризисе с проблемами результативности голосований и трудностях в работе парламента, но еще в марте глава монобольшинства - фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии СМИ заявлял, что ситуация находится "под контролем".

Премьер Юлия Свириденко указала, что "совместная работа правительства и парламента для выполнения международных обязательств, реализации реформ и сохранения внешнего финансирования, критически важного для устойчивости государства", продолжается.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявлял, что кризиса в Верховной Раде нет, но есть проблемы, которые он попытается помочь решить.