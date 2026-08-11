В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы
Киев • УНН
Во дворе бывшего депутата нашли тело 12-летней девочки, которая, по версии следствия, вдохнула газ из баллончика. Мужчину взяли под стражу на два месяца.
В оккупированном Крыму суд отправил под стражу 64-летнего Валентина Байду, бывшего депутата от «Единой России» в Джанкойском районе, после обнаружения во дворе его дома тела 12-летней девочки. Об этом сообщает издание Astra, пишет УНН.
Детали
Байда в настоящее время работает директором сельского дома культуры в селе Чайкино. 7 августа около полудня девочка уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Вечером её отец заявил о пропаже, после чего полицейские в течение часа установили дом, где она могла находиться.
По версии российского следствия, Байда дал школьнице бытовой газовый баллончик, который не предназначен для вдыхания. После вдыхания его содержимого девочка потеряла сознание и умерла от острого отравления. Мужчина, опасаясь ответственности, якобы перенёс тело на задний двор и начал копать яму, но не успел завершить это до приезда полиции.
Следствие и версия обвиняемого
По факту смерти девочки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи назначили экспертизы, которые должны установить точную причину смерти.
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Сам Байда утверждает, что девочка приехала к нему сама и попросила купить газовый баллон, а он якобы выполнил её просьбу. Эта версия исходит от самого подозреваемого и официально следствием не подтверждена.
Байда был депутатом районного совета Джанкоя от «Единой России» до 2024 года. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
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