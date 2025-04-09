Роберт Ф. Кеннеди-младший

Диабет у беременных увеличивает риск нарушений развития мозга у детей на 28%, в частности аутизма и СДВГ. Риск выше при диабете до
беременности.
В американских учреждениях здравоохранения начались сокращения в рамках реорганизации. Ожидается, что будет уволено до 10 000
человек из-за реформирования министерства.
Министерство здравоохранения США планирует сократить 10 000 должностей из-за реструктуризации и отмены программ. Это уменьшит штат
с 82 000 до 62 000 сотрудников.
Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на
фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.
Министр здравоохранения США утверждает, что телефоны вызывают рак, ухудшают успеваемость и приводят к употреблению наркотиков. Франция также планирует запрет для детей до 15 лет.