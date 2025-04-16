Time назвал 100 самых влиятельных людей 2025 года: кто вошел в список

Опубликован список Time100 2025 года - ежегодный список самых влиятельных людей мира по версии TIME, пишет УНН.

Детали

В "самые влиятельные люди мира" этого года, по версии авторов журнала Time, вошли политики, технологические предприниматели и бизнес-магнаты, а также руководители и звезды сферы развлечений.

Как сообщает таблоид Page Six, который эксклюзивно узнал детали, старший корреспондент Time Брайан Беннетт выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа, заявив, что "ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так же решительно".

Еще один старший корреспондент Элис Парк выбрала "разрушителя в сфере общественного здоровья" и сторонника антипрививок Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который "уже очень влияет на здравоохранение США".

Саймон Шустер, другой старший корреспондент, выбрал магната Tesla Илона Маска, отметив, что его "стремительный взлет… прерывался приступами безумной энергии, которые обычно охватывают его, когда он берется за новый вызов".

Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон назвал Марка Цукерберга за "мужество смело делать ставки на будущее", на фоне того, как соучредитель Facebook "агрессивно инвестировал в виртуальную и дополненную реальность, а затем поставил идентичность Meta на видение, которое другие еще не могли увидеть".

Создатель телешоу Шонда Раймс номинировала "опытного руководителя стриминга" Теда Сарандоса, генерального директора Netflix, за то, что он "бесстрашно умный, бесстрашно новаторский [и] бесстрашно правдивый".

Актер Уилл Феррелл выбрал создателя "Saturday Night Live" Лорна Майклза, который "развивает новые таланты и дает [восходящим комикам] возможность выразить себя способами, о которых [они] не знали".

Кинорежиссер Райан Джонсон выбрал актера Эдриана Броуди, который "заслужил знак "таких больше не делают".

Создатель телешоу Райан Мерфи назвал "жизнерадостную" актрису Деми Мур, которая не только "формировала культуру на протяжении десятилетий", но и "изменила то, как мы говорим о беременности и материнстве".

Актер Крис Эванс номинировал Скарлетт Йоханссон как одну из "самых разносторонних, влиятельных и прибыльных актрис своего поколения".

Режиссер Мариэль Хеллер выбрала "искрометную" Кристен Уиг. "Когда Кристен в сцене, всегда есть взлет. И не только в комедиях. Кристен - одна из лучших драматических актрис", - восторженно сказала Хеллер.

Эми Полер выбрала свою коллегу из "Парков и зон отдыха" Рашиду Джонс, чья "работа пересекает жанры так, как мало кто может это сделать".

А пионер Бродвея Патти Люпон назвала звезду "Бульвара Сансет" Николь Шерзингер, чья "одна безумная сцена стоит цены билета".

Вот кто еще, как пишет издание, попал в список: вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр торговли США Говард Лютник, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан, генеральный директор Walmart Даг Макмиллон, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп, генеральный директор BlackRock Ларри Финк и актеры Диего Луна и Хироюки Санада.

TIME назвал 13 самых влиятельных женщин года: от жертвы преступления до мировых звезд