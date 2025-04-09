Adani Group привлекла $750 млн через частное размещение облигаций при участии BlackRock для финансирования приобретения ITD Cementation India Ltd. BlackRock инвестировала около $250 млн.
США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
В первом квартале американские инвесторы вложили рекордные $10,6 млрд в европейские ETF, что в 7 раз больше, чем год назад. Европейские акции стали привлекательными из-за неопределенности в США.
Гендиректор BlackRock Ларри Финк предупредил, что США могут потерять преимущество доллара перед биткоином, если не будут контролировать госдолг. Токенизированные фонды будут популярны, как ETF.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Китайский регулятор проверит соглашение между CK Hutchison и консорциумом BlackRock по портам в Панаме. Пекин опасается влияния соглашения на конкуренцию в судоходстве и торговле.
Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. Мерц должен объяснить Трампу последствия торговой войны с ЕС и обсудить экономические вопросы.
Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.
Кристин Лагард на форуме в Давосе заявила о готовности Европы принять американских специалистов. ЕЦБ стремится привлечь таланты и инвестиции из США, несмотря на более медленный экономический рост региона.
В 2024 году биткоин вырос более чем на 120%, достигнув исторической отметки в $100 000. Росту способствовали одобрение ETF в США и возвращение Трампа к власти, что уменьшило регуляторные барьеры.
Цена биткоина поднялась на 0,6% до $59 964 на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США. Положительные данные о капитальных потоках в биржевые фонды и общий рост рынка криптовалют поддержали рыночные настроения.
Биржевые фонды, инвестирующие в Ether, получили $107 млн чистого притока в дебютный день. Наибольший объем подписок зафиксировал Ethereum Trust от BlackRock - $267 млн.