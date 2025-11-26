Биткойн впервые за неделю поднялся выше $90 000 на фоне роста оптимизма на рынке
Биткойн превысил $90 000 впервые за неделю после месячного падения, что произошло на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности. Этот рост поддержали сигналы с опционного рынка и приток средств в американский биткойн-биржевой фонд BlackRock.
Биткойн впервые почти за неделю превысил отметку в 90 000 долларов, восстановившись после более чем месячного падения, сообщают аналитики. Рост цифрового актива произошел на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности, что дало трейдерам пространство для восстановления позиций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Поддержку этой динамике оказали сигналы с опционного рынка и приток средств в американский биткойн-биржевой фонд BlackRock, который прервал серию погашений. Ликвидность на рынке остается низкой в преддверии Дня благодарения, однако снижение волатильности и отсутствие принудительных продаж позволяет быкам проверять новые уровни.
Вероятно, резкий характер этого движения связан с праздничным рынком. По сути, сейчас меньшая ликвидность, а это означает, что для перемещения циферблата требуется гораздо меньше
– пояснил Адам Маккарти, аналитик Kaiko.
Несмотря на падение на 36% с рекордного пика в начале октября, подразумеваемая волатильность остается умеренной, что свидетельствует об институционализации токена и изменении механизмов передачи риска.
Самый высокий уровень биткойна на этой неделе в 80-х послужил уровнем поддержки консолидации – на фоне негативных тенденций к снижению в течение последних нескольких недель
По данным Bloomberg Intelligence, во вторник приток средств в биржевые фонды биткойнов составил около 130 миллионов долларов, тогда как в ноябре инвесторы вывели почти 3,6 миллиарда долларов из 12 американских ETF, что стало крупнейшим месячным оттоком с момента запуска таких продуктов.
