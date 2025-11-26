$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Биткойн впервые за неделю поднялся выше $90 000 на фоне роста оптимизма на рынке

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Биткойн превысил $90 000 впервые за неделю после месячного падения, что произошло на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности. Этот рост поддержали сигналы с опционного рынка и приток средств в американский биткойн-биржевой фонд BlackRock.

Биткойн впервые за неделю поднялся выше $90 000 на фоне роста оптимизма на рынке

Биткойн впервые почти за неделю превысил отметку в 90 000 долларов, восстановившись после более чем месячного падения, сообщают аналитики. Рост цифрового актива произошел на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности, что дало трейдерам пространство для восстановления позиций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Поддержку этой динамике оказали сигналы с опционного рынка и приток средств в американский биткойн-биржевой фонд BlackRock, который прервал серию погашений. Ликвидность на рынке остается низкой в преддверии Дня благодарения, однако снижение волатильности и отсутствие принудительных продаж позволяет быкам проверять новые уровни.

Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты18.11.25, 16:10 • 81743 просмотра

Вероятно, резкий характер этого движения связан с праздничным рынком. По сути, сейчас меньшая ликвидность, а это означает, что для перемещения циферблата требуется гораздо меньше

– пояснил Адам Маккарти, аналитик Kaiko.

Несмотря на падение на 36% с рекордного пика в начале октября, подразумеваемая волатильность остается умеренной, что свидетельствует об институционализации токена и изменении механизмов передачи риска.

Биткойн обвалился почти на 30% с октября, рынок потерял более 1 трлн долларов - FT18.11.25, 11:39 • 2620 просмотров

Самый высокий уровень биткойна на этой неделе в 80-х послужил уровнем поддержки консолидации – на фоне негативных тенденций к снижению в течение последних нескольких недель

– отметил Джаспер Де Маэре, стратег Wintermute.

По данным Bloomberg Intelligence, во вторник приток средств в биржевые фонды биткойнов составил около 130 миллионов долларов, тогда как в ноябре инвесторы вывели почти 3,6 миллиарда долларов из 12 американских ETF, что стало крупнейшим месячным оттоком с момента запуска таких продуктов.

Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн14.11.25, 13:04 • 2789 просмотров

Степан Гафтко

