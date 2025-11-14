Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн

$42.060.03
48.880.23
ukenru
Эксклюзив
09:52 • 19694 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 15481 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20678 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 46994 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 93882 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129384 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126768 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 260896 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113416 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100013 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 12845 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 17131 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 53104 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 37788 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 47012 просмотра
публикации
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 19720 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 260916 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 213299 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 92911 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 78017 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Илон Маск
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Одесская область
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 11814 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 11837 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 75913 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 74775 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 63494 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Общая рыночная стоимость криптовалют снижается, а биткойн упал до менее чем 96 000 долларов. Биржевые фонды, инвестирующие в биткойн, испытали отток средств на 870 миллионов долларов.

Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн

Общая рыночная стоимость всех криптовалют снижается, а биржевые фонды, инвестирующие в биткойн, испытали отток средств на сотни миллионов долларов.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Биткойн упал еще ниже отметки в 100 000 долларов. В пятницу крупнейший цифровой актив упал на 2,8% до менее чем 96 000 долларов. Под давлением многие позиции на криптовалютном рынке, на что влияет значительный отток средств.

В четверг отрицательный денежный поток составил около 870 миллионов долларов.

Крипторынок остается под напряжением после того, как 19 миллиардов долларов ликвидации 10 октября, в свою очередь, уничтожили более 1 триллиона долларов из общей рыночной стоимости всех криптовалют, показывают данные CoinGecko. Ликвидации продолжаются, и, согласно данным CoinGlass, за последние 24 часа были уничтожены крипто-ставки с использованием кредитного плеча на сумму более 1 миллиарда долларов.

- объясняет Вloomberg.

Ликвидность также резко сократилась. По данным Kaiko, способность рынка поглощать крупные сделки без значительных ценовых колебаний (то есть глубина рынка) "просела" примерно на 30% от нынешнего максимума.

Поскольку биткойн стал отрицательным с момента инаугурации президента Трампа, а общая капитализация криптовалютного рынка с начала года выросла, технической поддержки отсюда до низких 90 000 долларов США почти нет, а настроения, вероятно, будут оставаться подавленными до дальнейшего уведомления", - пояснил Августин Фан, партнер SignalPlus.

Напомним

В начале ноября цена биткойна снизилась до $107 тыс. из-за опасений относительно охлаждения экономических отношений между США и Китаем. В октябре биткойн потерял около 5%, что стало первым падением в этот месяц с 2018 года.

«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов11.11.25, 17:26 • 3590 просмотров

Игорь Тележников

ТехнологииФинансы
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп