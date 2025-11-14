Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн
Киев • УНН
Общая рыночная стоимость криптовалют снижается, а биткойн упал до менее чем 96 000 долларов. Биржевые фонды, инвестирующие в биткойн, испытали отток средств на 870 миллионов долларов.
Общая рыночная стоимость всех криптовалют снижается, а биржевые фонды, инвестирующие в биткойн, испытали отток средств на сотни миллионов долларов.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Детали
Биткойн упал еще ниже отметки в 100 000 долларов. В пятницу крупнейший цифровой актив упал на 2,8% до менее чем 96 000 долларов. Под давлением многие позиции на криптовалютном рынке, на что влияет значительный отток средств.
В четверг отрицательный денежный поток составил около 870 миллионов долларов.
Крипторынок остается под напряжением после того, как 19 миллиардов долларов ликвидации 10 октября, в свою очередь, уничтожили более 1 триллиона долларов из общей рыночной стоимости всех криптовалют, показывают данные CoinGecko. Ликвидации продолжаются, и, согласно данным CoinGlass, за последние 24 часа были уничтожены крипто-ставки с использованием кредитного плеча на сумму более 1 миллиарда долларов.
Ликвидность также резко сократилась. По данным Kaiko, способность рынка поглощать крупные сделки без значительных ценовых колебаний (то есть глубина рынка) "просела" примерно на 30% от нынешнего максимума.
Поскольку биткойн стал отрицательным с момента инаугурации президента Трампа, а общая капитализация криптовалютного рынка с начала года выросла, технической поддержки отсюда до низких 90 000 долларов США почти нет, а настроения, вероятно, будут оставаться подавленными до дальнейшего уведомления", - пояснил Августин Фан, партнер SignalPlus.
Напомним
В начале ноября цена биткойна снизилась до $107 тыс. из-за опасений относительно охлаждения экономических отношений между США и Китаем. В октябре биткойн потерял около 5%, что стало первым падением в этот месяц с 2018 года.
«Криптокоролева» из Китая осуждена в Лондоне за мошенничество с биткойнами на 5 млрд фунтов стерлингов11.11.25, 17:26 • 3590 просмотров