Біткоїн зазнає труднощів після провального жовтня, угода США та Китаю на зростання криптовалюти не вплинула

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Ціна біткоїну знизилася до $107 тис. через побоювання щодо охолодження економічних відносин між США та Китаєм. У жовтні біткоїн втратив близько 5%, що стало першим падінням у цей місяць з 2018 року.

Біткоїн зазнає труднощів після провального жовтня, угода США та Китаю на зростання криптовалюти не вплинула

Ціна біткоїну на рівні $107 тис. поки підтверджує загальне падіння, оскільки побоювання щодо охолодження у економчних відносинах між США та Китаєм стримують інтерес до найбільшої криптовалюти світу. Передає УНН із посиланням на Іnvesting.

Деталі

Біткоїн знизився у ціні в понеділок, 3-го жотвня, до 107 000 доларів (на 2,4%). Криптовалюта залишається у пасивному становищі після того, як у жовтні, біткоїн вперше з 2018 року зазнав збитків.

У жовтні біткоїн втратив близько 5%, що стало для цієї віртуальної валюти, першим падінням у "оптимістичний" місяць із 2018 року.

Довідка

Тенденція криптовалютних ринків до зростання у жовтні призвела до появи терміну "аптобер". Uptober – від англійських слів Up (нагору) October (жовтень). Як правило, у жовтні крипта має зростати, тому відповідний місяць вважається оптимістичним. 

Відносини США-КНР поки стримують інтерес до криптовалюти

Нещодавня торгова угода між США та Китаєм не мала істотного впливу на зростання цін на криптовалюти.

Різниця між ціною Bitcoin на Coinbase Global Inc (американська публічна компанія, яка керує платформою обміну криптовалют - ред.) та середнім світовим ринком стала негативною наприкінці жовтня.

Негативна премія Coinbase зазвичай сигналізує про слабкий ринковий попит та посилення тиску на найбільшу у світі криптовалюту. Історично негативна премія спостерігається лише у періоди тривалої слабкості цін криптовалют.

Інші криптовалюти

Ефір упав на 4,2% до $3739,94;

BNB - на 4,7% до $1040,79;

XRP, Solana та Cardano - у діапазоні від 4% до 7%.

Нагадаємо

У середині жовтня світові фінансові ринки лихоманило на тлі нових рішень американської адміністрації. Bitcoin просів на понад 20 тисяч доларів, а інша цифрові активи втратили до 15% капіталізації.

Родина Трампів заробила понад 800 мільйонів доларів від продажу криптоактивів у першому півріччі 2025 року, що значно перевищило дохід від традиційного бізнесу. 

Ігор Тележніков

ЕкономікаТехнології
