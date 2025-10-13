$41.600.10
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок

Київ • УНН

 • 10788 перегляди

Світові фінансові ринки лихоманить на тлі нових рішень американської адміністрації. Bitcoin просів на понад 20 тисяч доларів, а інша цифрові активи втратили до 15% капіталізації. Фінтехекспертка Олена Сосєдка прокоментувала причини падіння крипторинку та дала прогноз щодо відновлення вартості цифрових активів.

Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок

Світові фінансові ринки, зокрема й криптовалютний, блискавично відреагували на оголошення адміністрації президента США Дональда Трампа про новий пакет мит проти китайського імпорту. Індекси S&P 500 і Nasdaq пішли в мінус, а Bitcoin – найвідоміша криптовалюта світу - за кілька годин просів на понад 20 тисяч доларів. За ним ланцюговою реакцією вниз полетіли Ethereum, Solana та інші ключові криптоактиви. Вони втратили від 8 до 15% капіталізації. УНН вирішив поговорити з фінтехексперткою та співзасновницею Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою про причини такого піке крипторинку, а також дізнатися прогноз відновлення вартості цифрових активів.

За оцінками аналітиків, після появи повідомлення про американські мита проти китайського імпорту, із ринку криптовалют було ліквідовано позицій на рекордні 19 мільярдів доларів. Це найбільше одноденне падіння цифрового ринку з моменту кризи Terra-Luna у 2022 році.

Глобальна економіка диктує тренди крипторинку

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснює, що криптовалюти вже давно перестали бути ізольованим світом. Вони все більше залежать від геополітичної ситуації.

Ринок криптовалют більше не існує у вакуумі. Він вже інтегрований у глобальний фінансовий ринок, і все більше реагує на ті самі фактори, що й традиційні активи. Якщо інвестори очікують уповільнення світової економіки через торгові обмеження - вони скорочують позиції у всьому, що має високий ризик, включно з криптою

- зазначила Олена Сосєдка.

За її словами, після оголошення мит США проти КНР запустився класичний ефект "risk-off". Тобто інвестори виходять з ризикових активів, переводячи капітал у тверду валюту (долар, євро, фунти стерлінгів, єна), облігації або золото.

Це, зокрема, за її словами, одна з причин рекордного росту цін на золото, який спостерігався до недавна. 

Як працює "ефект ризику" у крипті

На відміну від фондового ринку, де інституційні інвестори можуть хеджувати ризики, на ринку криптовалют значна частина позицій - маржинальні, тобто відкриті угоди із кредитним плечем (трейлер може торгувати на суму, що перевищує його капітал). За словами Олени Сосєдки, коли вартість біткоїна почала падати, системи автоматично закрили тисячі таких позицій, викликавши каскад ліквідацій. Це поглибило падіння ще більше.

Це типова поведінка ринку в момент шоку. Інвестори реагують емоційно - продають активи, не чекаючи пояснень. Тому в перші години після таких геополітичних новин, як, наприклад мита проти Китаю, ми бачимо найбільш різкі рухи. Але такі фази зазвичай короткі

- пояснила Олена Сосєдка.

Геополітика + крипта = нова реальність

Фінтехексперта розповідає, що раніше інвестори розглядали крипту як "захисний актив", що не залежить від світових криз. Але останні два роки продемонстрували протилежне. За її словами, кореляція між Bitcoin і Nasdaq перевищує 0,8 - тобто вони рухаються в одному напрямку.

"Торговельні війни та геополітичне протистояння створюють не лише економічну, а й психологічну невизначеність. Коли між урядами двох найбільших економік світу починаються непорозуміння, інвестори не чекають офіційних заяв,  а тікають у долар чи золото. Крипта тут уже не виняток", - зазначила Олена Сосєдка.

Що далі: миттєвий переляк чи новий тренд?

Фінтехекспертка переконана, що це короткострокове падіння, спричинене емоційною реакцією ринку. За її словами, якщо переговори між США та Китаєм стабілізуються, Bitcoin та інші монети можуть відновити позиції вже протягом кількох тижнів.

"Якщо подивитись на структуру ринку, то фундаментально нічого не змінилось. Адже технологічна база, обсяги інституційних інвестицій, інтерес банку до блокчейну - усе це залишається. Після періоду волатильності ринок повернеться до зростання", - пояснила Олена Сосєдка.

На її думку, до кінця року інвестори залишатимуться обережними і різкого росту вартості монет очікувати не варти.

Прогноз

За оцінками Олени Сосєдки, у короткій перспективі Bitcoin може консолідуватися в діапазоні 110–125 тис. доларів, а Ethereum — близько 5,5–6 тис. доларів. Решта цифрових активів також демонструватимуть ріст, адже це буде ланцюговою реакцією. Поступове відновлення, на думку фінтехекспертки спостерігатиметься вже після  переговорів США та Китай, якщо сторони призупинять торговельне протистояння.

Лілія Подоляк

