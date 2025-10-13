$41.600.10
48.110.10
ukenru
09:37 • 614 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Эксклюзив
08:59 • 7024 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 9636 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 17645 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 14746 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13379 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18198 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34656 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43066 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 66776 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
74%
750мм
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 23223 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 24690 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 15451 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 18586 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 32042 просмотра
публикации
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 7034 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 17651 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 66780 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 111165 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 120310 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Елена Соседка
Игорь Терехов
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Израиль
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 33470 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 65311 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 68758 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 69955 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 136002 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок

Киев • УНН

 • 7114 просмотра

Мировые финансовые рынки лихорадит на фоне новых решений американской администрации. Bitcoin просел более чем на 20 тысяч долларов, а другие цифровые активы потеряли до 15% капитализации. Финтех-эксперт Елена Соседка прокомментировала причины падения крипторынка и дала прогноз по восстановлению стоимости цифровых активов.

Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок

Мировые финансовые рынки, в том числе и криптовалютный, молниеносно отреагировали на объявление администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Индексы S&P 500 и Nasdaq ушли в минус, а Bitcoin – самая известная криптовалюта мира – за несколько часов просел более чем на 20 тысяч долларов. За ним цепной реакцией вниз полетели Ethereum, Solana и другие ключевые криптоактивы. Они потеряли от 8 до 15% капитализации. УНН решил поговорить с финтехэкспертом и соучредителем Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой о причинах такого пике крипторынка, а также узнать прогноз восстановления стоимости цифровых активов.

По оценкам аналитиков, после появления сообщения об американских пошлинах против китайского импорта, с рынка криптовалют было ликвидировано позиций на рекордные 19 миллиардов долларов. Это самое большое однодневное падение цифрового рынка с момента кризиса Terra-Luna в 2022 году.

Глобальная экономика диктует тренды крипторынка

Финтехэксперт Елена Соседка объясняет, что криптовалюты уже давно перестали быть изолированным миром. Они все больше зависят от геополитической ситуации.

Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений – они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту

- отметила Елена Соседка.

По ее словам, после объявления пошлин США против КНР запустился классический эффект "risk-off". То есть инвесторы выходят из рисковых активов, переводя капитал в твердую валюту (доллар, евро, фунты стерлингов, иена), облигации или золото.

Это, в частности, по ее словам, одна из причин рекордного роста цен на золото, который наблюдался до недавнего времени. 

Как работает "эффект риска" в крипте

В отличие от фондового рынка, где институциональные инвесторы могут хеджировать риски, на рынке криптовалют значительная часть позиций – маржинальные, то есть открытые сделки с кредитным плечом (трейдер может торговать на сумму, превышающую его капитал). По словам Елены Соседки, когда стоимость биткоина начала падать, системы автоматически закрыли тысячи таких позиций, вызвав каскад ликвидаций. Это углубило падение еще больше.

Это типичное поведение рынка в момент шока. Инвесторы реагируют эмоционально – продают активы, не дожидаясь объяснений. Поэтому в первые часы после таких геополитических новостей, как, например, пошлины против Китая, мы видим наиболее резкие движения. Но такие фазы обычно короткие

- пояснила Елена Соседка.

Геополитика + крипта = новая реальность

Финтехэксперт рассказывает, что раньше инвесторы рассматривали крипту как "защитный актив", не зависящий от мировых кризисов. Но последние два года продемонстрировали обратное. По ее словам, корреляция между Bitcoin и Nasdaq превышает 0,8 – то есть они движутся в одном направлении.

"Торговые войны и геополитическое противостояние создают не только экономическую, но и психологическую неопределенность. Когда между правительствами двух крупнейших экономик мира начинаются недоразумения, инвесторы не ждут официальных заявлений, а бегут в доллар или золото. Крипта здесь уже не исключение", - отметила Елена Соседка.

Что дальше: мгновенный испуг или новый тренд?

Финтехэксперт убеждена, что это краткосрочное падение, вызванное эмоциональной реакцией рынка. По ее словам, если переговоры между США и Китаем стабилизируются, Bitcoin и другие монеты могут восстановить позиции уже в течение нескольких недель.

"Если посмотреть на структуру рынка, то фундаментально ничего не изменилось. Ведь технологическая база, объемы институциональных инвестиций, интерес банка к блокчейну – все это остается. После периода волатильности рынок вернется к росту", - пояснила Елена Соседка.

По ее мнению, до конца года инвесторы будут оставаться осторожными и резкого роста стоимости монет ожидать не стоит.

Прогноз

По оценкам Елены Соседки, в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне 110–125 тыс. долларов, а Ethereum — около 5,5–6 тыс. долларов. Остальные цифровые активы также будут демонстрировать рост, ведь это будет цепной реакцией. Постепенное восстановление, по мнению финтехэксперта, будет наблюдаться уже после переговоров США и Китая, если стороны приостановят торговое противостояние.

Лилия Подоляк

ЭкономикаНовости Мирапубликации
Конкорд Банк
Елена Соседка
Nasdaq
Биткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Китай