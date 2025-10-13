Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок

Мировые финансовые рынки, в том числе и криптовалютный, молниеносно отреагировали на объявление администрации президента США Дональда Трампа о новом пакете пошлин против китайского импорта. Индексы S&P 500 и Nasdaq ушли в минус, а Bitcoin – самая известная криптовалюта мира – за несколько часов просел более чем на 20 тысяч долларов. За ним цепной реакцией вниз полетели Ethereum, Solana и другие ключевые криптоактивы. Они потеряли от 8 до 15% капитализации. УНН решил поговорить с финтехэкспертом и соучредителем Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой о причинах такого пике крипторынка, а также узнать прогноз восстановления стоимости цифровых активов.

По оценкам аналитиков, после появления сообщения об американских пошлинах против китайского импорта, с рынка криптовалют было ликвидировано позиций на рекордные 19 миллиардов долларов. Это самое большое однодневное падение цифрового рынка с момента кризиса Terra-Luna в 2022 году.

Глобальная экономика диктует тренды крипторынка

Финтехэксперт Елена Соседка объясняет, что криптовалюты уже давно перестали быть изолированным миром. Они все больше зависят от геополитической ситуации.

Рынок криптовалют больше не существует в вакууме. Он уже интегрирован в глобальный финансовый рынок, и все больше реагирует на те же факторы, что и традиционные активы. Если инвесторы ожидают замедления мировой экономики из-за торговых ограничений – они сокращают позиции во всем, что имеет высокий риск, включая крипту - отметила Елена Соседка.

По ее словам, после объявления пошлин США против КНР запустился классический эффект "risk-off". То есть инвесторы выходят из рисковых активов, переводя капитал в твердую валюту (доллар, евро, фунты стерлингов, иена), облигации или золото.

Это, в частности, по ее словам, одна из причин рекордного роста цен на золото, который наблюдался до недавнего времени.

Как работает "эффект риска" в крипте

В отличие от фондового рынка, где институциональные инвесторы могут хеджировать риски, на рынке криптовалют значительная часть позиций – маржинальные, то есть открытые сделки с кредитным плечом (трейдер может торговать на сумму, превышающую его капитал). По словам Елены Соседки, когда стоимость биткоина начала падать, системы автоматически закрыли тысячи таких позиций, вызвав каскад ликвидаций. Это углубило падение еще больше.

Это типичное поведение рынка в момент шока. Инвесторы реагируют эмоционально – продают активы, не дожидаясь объяснений. Поэтому в первые часы после таких геополитических новостей, как, например, пошлины против Китая, мы видим наиболее резкие движения. Но такие фазы обычно короткие - пояснила Елена Соседка.

Геополитика + крипта = новая реальность

Финтехэксперт рассказывает, что раньше инвесторы рассматривали крипту как "защитный актив", не зависящий от мировых кризисов. Но последние два года продемонстрировали обратное. По ее словам, корреляция между Bitcoin и Nasdaq превышает 0,8 – то есть они движутся в одном направлении.

"Торговые войны и геополитическое противостояние создают не только экономическую, но и психологическую неопределенность. Когда между правительствами двух крупнейших экономик мира начинаются недоразумения, инвесторы не ждут официальных заявлений, а бегут в доллар или золото. Крипта здесь уже не исключение", - отметила Елена Соседка.

Что дальше: мгновенный испуг или новый тренд?

Финтехэксперт убеждена, что это краткосрочное падение, вызванное эмоциональной реакцией рынка. По ее словам, если переговоры между США и Китаем стабилизируются, Bitcoin и другие монеты могут восстановить позиции уже в течение нескольких недель.

"Если посмотреть на структуру рынка, то фундаментально ничего не изменилось. Ведь технологическая база, объемы институциональных инвестиций, интерес банка к блокчейну – все это остается. После периода волатильности рынок вернется к росту", - пояснила Елена Соседка.

По ее мнению, до конца года инвесторы будут оставаться осторожными и резкого роста стоимости монет ожидать не стоит.

Прогноз

По оценкам Елены Соседки, в краткосрочной перспективе Bitcoin может консолидироваться в диапазоне 110–125 тыс. долларов, а Ethereum — около 5,5–6 тыс. долларов. Остальные цифровые активы также будут демонстрировать рост, ведь это будет цепной реакцией. Постепенное восстановление, по мнению финтехэксперта, будет наблюдаться уже после переговоров США и Китая, если стороны приостановят торговое противостояние.