Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 17728 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 24057 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 16940 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 24193 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 30683 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 18979 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 20262 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35891 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51540 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71131 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзивы
Порт Южный возобновил работу после утечки масла

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Порт Южный открыт для судов после утечки масла, работы ведутся с ограничениями. В акватории порта Черноморск также обнаружены маслянистые пятна, ликвидация последствий продолжается.

Порт Южный возобновил работу после утечки масла

Порт Пивденный открыт для захода и выхода судов после утечки масла. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что работы в акватории порта осуществляются с учетом необходимых мер безопасности и соответствующих ограничений.

В акватории порта Черноморск также зафиксированы маслянистые пятна. К ликвидации последствий вражеского обстрела в обеих акваториях (порт Черноморск и порт Пивденный) привлечены все соответствующие службы, работают специализированные суда и суда-нефтесборщики

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате российских ударов по порту Пивденный в Одесской области произошла утечка растительного масла в Черное море. Акватория порта была временно перекрыта для ликвидации последствий.

Маслянистые пятна в море в Одессе появились после утечки масла из-за атаки рф: показали последствия24.12.25, 12:00 • 2756 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПроисшествияУНН-Одесса
Одесская область
Черное море