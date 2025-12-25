Порт Южный возобновил работу после утечки масла
Киев • УНН
Порт Южный открыт для судов после утечки масла, работы ведутся с ограничениями. В акватории порта Черноморск также обнаружены маслянистые пятна, ликвидация последствий продолжается.
Порт Пивденный открыт для захода и выхода судов после утечки масла. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что работы в акватории порта осуществляются с учетом необходимых мер безопасности и соответствующих ограничений.
В акватории порта Черноморск также зафиксированы маслянистые пятна. К ликвидации последствий вражеского обстрела в обеих акваториях (порт Черноморск и порт Пивденный) привлечены все соответствующие службы, работают специализированные суда и суда-нефтесборщики
Напомним
В результате российских ударов по порту Пивденный в Одесской области произошла утечка растительного масла в Черное море. Акватория порта была временно перекрыта для ликвидации последствий.
Маслянистые пятна в море в Одессе появились после утечки масла из-за атаки рф: показали последствия24.12.25, 12:00 • 2756 просмотров