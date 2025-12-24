$42.100.05
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Маслянистые пятна в Одессе появились после утечки масла из-за атаки РФ: показали последствия

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В акватории Черного моря Одесского района зафиксированы маслянистые пятна из-за повреждения резервуаров с маслом после вражеских атак. Проводятся мероприятия по локализации загрязнения и мониторинг состояния воды.

Маслянистые пятна в Одессе появились после утечки масла из-за атаки РФ: показали последствия

В акватории Черного моря в пределах территории Одесского района зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Одесская областная прокуратура указала, что вражеская атака привела к загрязнению окружающей среды Одесской области, экологи отбирают образцы и устанавливают размер ущерба, пишет УНН.

Подробности

"В акватории Черного моря в пределах территории Одесского района зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды. Причина - повреждение резервуаров с подсолнечным маслом в результате вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре, из-за чего часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море", - написал Кипер в соцсетях.

По его словам, возникший на объекте пожар ликвидирован.

Он указал, что первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапную установку боновых заграждений. Сразу после обнаружения загрязнения к ликвидации последствий были немедленно привлечены все профильные службы.

"Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа и ГУ Одесский ОЦКПХ Минздрава Украины осуществляют мониторинг состояния воды. Экологическая инспекция фиксирует нанесенный окружающей среде ущерб. Побережье ограждено, привлечены дополнительные насосы и помпы", - сообщил Кипер.

По его словам, для недопущения дальнейшего распространения загрязнения силами Администрации морского порта "Южный" портовый канал перекрыт двумя слоями боновых заграждений. К работам привлечен специализированный флот и суда для сбора загрязнений с водной поверхности.

"Акватория порта Южный временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки растительного масла. Окончательная оценка будет дана после полной локализации последствий", - указал глава ОВА, и добавил: "Отдельно подчеркиваем: речь идет о растительном (подсолнечном) масле - органическом веществе, которое подлежит естественному биологическому распаду. В то же время АМПУ совместно со всеми привлеченными службами принимает все возможные меры для локализации загрязнения и недопущения его дальнейшего распространения с учетом текущих условий безопасности и погодных условий".

"Сейчас Одесский зоопарк принял на реабилитацию птиц, пострадавших в результате попадания масла в воду", - отметил Кипер.

Для устранения последствий принимаются все необходимые меры, отметил он.

Уголовное производство

Одесская областная прокуратура указала, что вражеская атака привела к загрязнению окружающей среды Одесской области, экологи отбирают образцы и устанавливают размер ущерба.

Прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, совместно с экологическими прокурорами Одесской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что "20 декабря во время массированной вражеской атаки Одесского района ударными дронами повреждены резервуары предприятия с их последующим возгоранием. В 13 емкостях размещалось подсолнечное масло".

"Сегодня, 24 декабря, на побережье пляжей Одесской области и в море обнаружили пятна, похожие на растительное масло. На месте работают специалисты: осуществляют обследование территории. Экологическая инспекция отбирает образцы для проведения лабораторных исследований", - сообщили в прокуратуре.

После установления всех обстоятельств будет произведен расчет ущерба, причиненного окружающей среде. По результатам расчетов запланированы инженерно-экологические экспертизы, отметили в прокуратуре.

российские удары по порту Пивденный вызвали утечку масла в Черное море - АМПУ24.12.25, 11:37 • 1326 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Министерство здравоохранения Украины
Животные
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Черное море
Одесса