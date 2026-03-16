Украинское технологическое ноу-хау: Зеленский раскрыл детали поставок украинских перехватчиков дронов на Ближний Восток

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Украина передала партнерам технологические ноу-хау и экспертизу для защиты неба от иранских дронов. По его словам, война на Ближнем Востоке – это не наземная война, а воздушная.

Страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены. Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Об этом в интервью CNN заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, это новое украинское технологическое ноу-хау.

Война на Ближнем Востоке – это не наземная война, а воздушная. Поэтому им нужно большое количество систем противовоздушной обороны. Соединенные Штаты, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет

- рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что страны Ближнего Востока "обратились к нам именно за этим".

Украина направила несколько профессиональных военных команд в страны Ближнего Востока в рамках сотрудничества с партнерами на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о помощи в противодействии воздушным угрозам, в частности ударам иранских беспилотников.

