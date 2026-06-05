Железнодорожник Евгений Ребров вернулся в Украину после трех лет российского плена
Киев • УНН
Среди освобожденных 5 июня украинцев оказался железнодорожник Евгений Ребров, который провел в плену три года. Он уже встретился с сыном и едет домой.
Среди освобожденных из российского плена 5 июня оказался железнодорожник - Евгений Ребров с Донецкой железной дороги. Он провел почти три года в плену, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Мужчина уже встретился со своим сыном после длительного плена. Сын также работает на железной дороге.
Вместе с другими освобожденными военнопленными Евгений уже следует по Украине. Традиционно Укрзализныця обеспечивает перевозку наших защитников после возвращения из плена - в этот раз домой едут еще 122 украинца, которые наконец снова увидят своих родных
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 5 июня, об очередном обмене с россией и возвращении из неволи еще 185 украинских защитников, а также одного гражданского.
Также глава государства сообщил о подготовке следующих этапов обмена пленными.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился 5 июня с новым российским омбудсменом яной лантратовой.