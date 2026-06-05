Железнодорожник Евгений Ребров вернулся в Украину после трех лет российского плена

Среди освобожденных из российского плена 5 июня оказался железнодорожник - Евгений Ребров с Донецкой железной дороги. Он провел почти три года в плену, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Мужчина уже встретился со своим сыном после длительного плена. Сын также работает на железной дороге.

Вместе с другими освобожденными военнопленными Евгений уже следует по Украине. Традиционно Укрзализныця обеспечивает перевозку наших защитников после возвращения из плена - в этот раз домой едут еще 122 украинца, которые наконец снова увидят своих родных