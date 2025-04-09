SpaceX запустила Falcon 9 со спутниками для расширения покрытия в Арктике

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.