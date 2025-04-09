Ракета Spectrum, разработанная Isar Aerospace, взорвалась вскоре после старта с космодрома Аньейа. Несмотря на неудачу, компания назвала испытание полезным для будущих миссий.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
NASA отправила в космос телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной и миссию PUNCH для исследования солнечной атмосферы. Обе миссии стартовали на ракете SpaceX Falcon 9.
Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.
Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.
Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал редкие снимки затмения Земли во время своей миссии к Луне. Аппарат успешно начал 45-дневную миссию и уже передает научные данные на Землю.
Илон Маск объявил о начале бета-тестирования прямого подключения Starlink к смартфонам 27 января 2025 года. Новая технология позволит получать спутниковый интернет непосредственно на мобильные телефоны.
Blue Origin перенесла дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Компания Blue Origin Джеффа Безоса отложила дебютный орбитальный запуск своей новой 98-метровой ракеты New Glenn из-за технических неисправностей. Запуск планировали осуществить с мыса Канаверал, но после нескольких задержек миссию отменили.
SpaceX осуществила первый в 2024 году запуск 24 спутников Starlink с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотный корабль, совершив свой 17-й полет.
SpaceX осуществила запуск 20 спутников Starlink с базы Ванденберг, из которых 13 имеют функцию Direct to Cell. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила свой 20-й полет.
Астронавты NASA SpaceX Crew-8 успешно приземлились во Флориде после 232-дневной миссии на МКС. Экипаж преодолел 100 миллионов миль и провел важные научные исследования, но возвращение задержалось на 2 месяца из-за урагана.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками ASBM для расширения широкополосного покрытия в Арктике. Это был 22-й запуск этой ракеты-носителя, что сравняло рекорд компании по повторному использованию ракет.
Верхняя ступень китайской ракеты Long March 6A взорвалась на низкой околоземной орбите после запуска 18 интернет-спутников. Образовалось поле из более 700 обломков, что грозит столкновением более чем 1000 спутникам.
SpaceX осуществила запуск Falcon 9 с грузовой миссией NG-21 к МКС. Это 10-й полет первой ступени ракеты, которая ранее использовалась для запусков Starlink и других миссий.
SpaceX и NASA объявили о планах запуска миссии Crew-9 на МКС не ранее 18 августа. Это произойдет после разрешения FAA на возвращение ракеты Falcon 9 в космос после недавнего сбоя.
SpaceX запустит 20 спутников Starlink на ракете Falcon 9. Речь идет также о 13 спутниках с технологией Direct to Cell.
Вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 была замечена в украинском небе после запуска двух спутников WorldView Legion.
Южная Корея успешно запустила свой второй военный разведывательный спутник для лучшего мониторинга Северной Кореи, а до 2025 года планирует запустить всего пять спутников-шпионов.
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.