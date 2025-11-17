Польша готовится к запуску своего первого военного спутника SAR из Калифорнии

Для усиления своих разведывательных возможностей Польша принимает участие в международной разработке новой спутниковой группы, тестовый запуск будет осуществлен с авиабазы в Калифорнии, в конце текущей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Satnews.

Детали

Разработка новых спутников для польских вооруженных сил ведется консорциумом финского производителя ICEYE, в сотрудничестве с Wojskowe Zakłady Łączności No 1, которая является филиалом польской государственной оборонной группы PGZ и частью национальной системы спутниковой разведки.

Речь идет о первом военном спутнике Польши с синтезированной апертурной радиолокационной системой (SAR).

Проект включен в основную цель по обеспечению системы наблюдения за Землей для вооруженных сил Польши, на фоне полномасштабной военной агрессии РФ в соседнюю Украину.

В ноябре первые три военных спутника будут запущены на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-15. Планы запуска были перенесены с 11 ноября, что, по стечению обстоятельств, является Днем ветеранов в Штатах, на 22 ноября. Запуск состоится с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Согласно контракту, который Министерство национальной обороны Польши подписало с консорциумом производителей в мае прошлого года, военные страны получают по меньшей мере три спутника в рамках программы MikroSAR с опцией приобретения еще трех космических аппаратов. Первоначальная сумма сделки составляет около 860 миллионов злотых (237 миллионов долларов США).

Напомним

В сентябре в США был успешно проведен запуск первых 21 спутника из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США. Это первый случай, когда космический сегмент будет полностью интегрирован в боевые действия американских войск.