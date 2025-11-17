Польша готовится к запуску своего первого военного спутника SAR из Калифорнии

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 10123 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7784 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5596 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11701 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10802 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23055 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40221 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33191 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61620 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10118 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61619 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57337 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110390 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Балаклия
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13306 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32819 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110390 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41085 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56585 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

Польша готовится к запуску своего первого военного спутника SAR из Калифорнии

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Польша, в сотрудничестве с финским производителем ICEYE и Wojskowe Zakłady Łączności No 1, запускает свой первый военный спутник SAR. Запуск состоится с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 22 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9.

Польша готовится к запуску своего первого военного спутника SAR из Калифорнии

Для усиления своих разведывательных возможностей Польша принимает участие в международной разработке новой спутниковой группы, тестовый запуск будет осуществлен с авиабазы в Калифорнии, в конце текущей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Satnews.

Детали

Разработка новых спутников для польских вооруженных сил ведется консорциумом финского производителя ICEYE, в сотрудничестве с Wojskowe Zakłady Łączności No 1, которая является филиалом польской государственной оборонной группы PGZ и частью национальной системы спутниковой разведки.

Речь идет о первом военном спутнике Польши с синтезированной апертурной радиолокационной системой (SAR).

Проект включен в основную цель по обеспечению системы наблюдения за Землей для вооруженных сил Польши, на фоне полномасштабной военной агрессии РФ в соседнюю Украину.

В ноябре первые три военных спутника будут запущены на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-15. Планы запуска были перенесены с 11 ноября, что, по стечению обстоятельств, является Днем ветеранов в Штатах, на 22 ноября. Запуск состоится с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Согласно контракту, который Министерство национальной обороны Польши подписало с консорциумом производителей в мае прошлого года, военные страны получают по меньшей мере три спутника в рамках программы MikroSAR с опцией приобретения еще трех космических аппаратов. Первоначальная сумма сделки составляет около 860 миллионов злотых (237 миллионов долларов США).

Напомним

В сентябре в США был успешно проведен запуск первых 21 спутника из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США. Это первый случай, когда космический сегмент будет полностью интегрирован в боевые действия американских войск.

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Извержение вулкана
Война в Украине
Злотый
ICEYE
SpaceX
Калифорния
Сокол 9
Соединённые Штаты
Украина
Польша