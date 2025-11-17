Польща готується до запуску свого першого військового супутника SAR з Каліфорнії

Для посилення своїх розвідувальних можливостей Польща приймає участь у міжнародній розробці нової супутникової групи, тестовий запуск буде здійснено з з авіабази у Каліфорнії, наприкінці поточного тижня. Про це пише УНН із посиланням на Satnews.

Деталі

Розробка нових супутників для польських збройних сил ведеться консорціумом фінського виробника ICEYE, у співпраці з Wojskowe Zakłady Łączności No 1, яка є філією польської державної оборонної групи PGZ та частиною національної системи супутникової розвідки.

Ідеться про перший військовийсупутник Польщі із синтезованою апертурною радіолокаційною системою (SAR).

Проєкт включено до основної мети щодо забезпечення системи спостереження за Землею для збройних сил Польщі, на тлі повномасштабної військової агресії рф до сусідньої України.

У листопаді перші три військові супутники будуть запущені на борту ракети SpaceX Falcon 9 у рамках місії Transporter-15. Плани запуску було перенесено з 11 листопада, що, за збігом обставин, є Днем ветеранів у Штатах на 22 листопада. Запуск відбудеться з авіабази Ванденберг у Каліфорнії .

Згідно з контрактом, який Міністерство національної оборони Польщі підписало з консорціумом виробників у травні минулого року, військові країни отримують щонайменше три супутники в рамках програми MikroSAR з опцією придбання ще трьох космічних апаратів. Початкова сума угоди становить близько 860 мільйонів злотих (237 мільйонів доларів США).

Нагадаємо

У вересні в США, було успішно проведено запуск перших 21 супутника із нового угруповання, яке має стати основою для системи протиракетної оборони США. Це перший випадок, коли космічний сегмент буде повністю інтегрований у бойові дії американських військ.