Польща готується до запуску свого першого військового супутника SAR з Каліфорнії

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13514 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11272 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15086 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13503 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24238 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41204 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33609 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times
17 листопада, 00:53 • 16295 перегляди
Окупанти на Херсонщині змушують отримувати медстраховку рф для контролю населення
17 листопада, 01:27 • 4024 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка
17 листопада, 01:59 • 8520 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб
17 листопада, 02:30 • 13929 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає
17 листопада, 02:59 • 25649 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси

Ексклюзив

07:00 • 14738 перегляди
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto

Ексклюзив

16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00 • 59724 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
14 листопада, 13:27 • 113796 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto

Ексклюзив

14 листопада, 13:14 • 94999 перегляди
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 94999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Троельс Лунд Поульсен
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Польща
Франція
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
09:03 • 1404 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
08:31 • 2832 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto
16 листопада, 21:02 • 14552 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53 • 33970 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
14 листопада, 13:27 • 113804 перегляди
Польща готується до запуску свого першого військового супутника SAR з Каліфорнії

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Польща, у співпраці з фінським виробником ICEYE та Wojskowe Zakłady Łączności No 1, запускає свій перший військовий супутник SAR. Запуск відбудеться з авіабази Ванденберг у Каліфорнії 22 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9.

Польща готується до запуску свого першого військового супутника SAR з Каліфорнії

Для посилення своїх розвідувальних можливостей Польща приймає участь у міжнародній розробці нової супутникової групи, тестовий запуск буде здійснено з з авіабази у Каліфорнії, наприкінці поточного тижня. Про це пише УНН із посиланням на Satnews.

Деталі

Розробка нових супутників для польських збройних сил ведеться консорціумом фінського виробника ICEYE, у співпраці з Wojskowe Zakłady Łączności No 1, яка є філією польської державної оборонної групи PGZ та частиною національної системи супутникової розвідки.

Ідеться про перший військовийсупутник Польщі із синтезованою апертурною радіолокаційною системою (SAR).

Проєкт включено до основної мети щодо забезпечення системи спостереження за Землею для збройних сил Польщі, на тлі повномасштабної військової агресії рф до сусідньої України.

У листопаді перші три військові супутники будуть запущені на борту ракети SpaceX Falcon 9 у рамках місії Transporter-15. Плани запуску було перенесено з 11 листопада, що, за збігом обставин, є Днем ветеранів у Штатах на 22 листопада. Запуск відбудеться з авіабази Ванденберг у Каліфорнії . 

Згідно з контрактом, який Міністерство національної оборони Польщі підписало з консорціумом виробників у травні минулого року, військові країни отримують щонайменше три супутники в рамках програми MikroSAR з опцією придбання ще трьох космічних апаратів. Початкова сума угоди становить близько 860 мільйонів злотих (237 мільйонів доларів США).

Нагадаємо

У вересні в США, було успішно проведено запуск перших 21 супутника із нового угруповання, яке має стати основою для системи протиракетної оборони США. Це перший випадок, коли космічний сегмент буде повністю інтегрований у бойові дії американських військ.

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Виверження вулкана
Війна в Україні
Злотий
ICEYE
SpaceX
Каліфорнія
Falcon 9
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща