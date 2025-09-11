Пентагон почав розгортання нової супутникової мережі для бойових операцій

З Каліфорнії успішно запустили перший 21 супутник із нового угруповання, яке має стати основою для системи протиракетної оборони США. Це перший випадок, коли космічний сегмент буде повністю інтегрований у бойові дії американських військ. Про це повідомляє видання Аrstechnica з посиланням на дані Пентагону, пише УНН.

Запуск відбувся у середу з бази Ванденберг за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Супутники вийдуть на орбіту на висоті близько 1000 км. Протягом дев’яти місяців Пентагон планує додати ще 133 апарати, щоб сформувати перше покоління мережі Proliferated Warfighter Space Architecture.

Ми вивели на орбіту масив апаратів на підтримку нової архітектури. Це результат шести років роботи

Раніше США покладалися на кілька дорогих супутників на геостаціонарній орбіті (36 тис. км). Вартість кожного перевищувала 1 млрд доларів, і вони були вразливими до атак. Нова мережа складатиметься з десятків дешевших апаратів (14–15 млн доларів за одиницю), розташованих на низькій орбіті. Втрата частини супутників не вплине на роботу всієї системи. Вони зможуть відстежувати запуск балістичних та гіперзвукових ракет і передавати дані у режимі реального часу без обмежень прямої видимості.

За допомогою супутників військові отримають глобальне покриття системи Link 16 – тактичного зв’язку НАТО, який досі працював лише на короткій відстані.

Тепер ми можемо передавати дані не лише на кілька миль, а й, наприклад, з Гаваїв до Гуаму через космос

Для повного розгортання першого траншу потрібно 10 запусків. Супутники отримають міжсупутникові лазерні канали, щоб утворити єдину мережу. До 2027 року вона має запрацювати в Індо-Тихоокеанському регіоні, де США готуються протидіяти Китаю. У перспективі ця архітектура стане частиною проєкту "Золотий купол" - глобального протиракетного щита, вартість якого оцінюється у 175 млрд доларів.

Це перший випадок, коли кілька рівнів інтегруються в одну систему для боротьби з різними загрозами