Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций

Из Калифорнии успешно запущен первый 21 спутник из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США. Это первый случай, когда космический сегмент будет полностью интегрирован в боевые действия американских войск. Об этом сообщает издание Аrstechnica со ссылкой на данные Пентагона, пишет УНН.

Запуск состоялся в среду с базы Ванденберг с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Спутники выйдут на орбиту на высоте около 1000 км. В течение девяти месяцев Пентагон планирует добавить еще 133 аппарата, чтобы сформировать первое поколение сети Proliferated Warfighter Space Architecture.

Мы вывели на орбиту массив аппаратов в поддержку новой архитектуры. Это результат шести лет работы

Ранее США полагались на несколько дорогих спутников на геостационарной орбите (36 тыс. км). Стоимость каждого превышала 1 млрд долларов, и они были уязвимы для атак. Новая сеть будет состоять из десятков более дешевых аппаратов (14–15 млн долларов за единицу), расположенных на низкой орбите. Потеря части спутников не повлияет на работу всей системы. Они смогут отслеживать запуск баллистических и гиперзвуковых ракет и передавать данные в режиме реального времени без ограничений прямой видимости.

С помощью спутников военные получат глобальное покрытие системы Link 16 – тактической связи НАТО, которая до сих пор работала только на коротком расстоянии.

Теперь мы можем передавать данные не только на несколько миль, но и, например, с Гавайев до Гуама через космос