Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций
Киев • УНН
США успешно запустили 21 спутник, что является первым шагом к созданию новой системы противоракетной обороны. Эта сеть из дешевых аппаратов на низкой орбите обеспечит глобальное отслеживание ракет и улучшит тактическую связь НАТО.
Из Калифорнии успешно запущен первый 21 спутник из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США. Это первый случай, когда космический сегмент будет полностью интегрирован в боевые действия американских войск. Об этом сообщает издание Аrstechnica со ссылкой на данные Пентагона, пишет УНН.
Детали
Запуск состоялся в среду с базы Ванденберг с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Спутники выйдут на орбиту на высоте около 1000 км. В течение девяти месяцев Пентагон планирует добавить еще 133 аппарата, чтобы сформировать первое поколение сети Proliferated Warfighter Space Architecture.
Мы вывели на орбиту массив аппаратов в поддержку новой архитектуры. Это результат шести лет работы
Чем отличается новая система
Ранее США полагались на несколько дорогих спутников на геостационарной орбите (36 тыс. км). Стоимость каждого превышала 1 млрд долларов, и они были уязвимы для атак. Новая сеть будет состоять из десятков более дешевых аппаратов (14–15 млн долларов за единицу), расположенных на низкой орбите. Потеря части спутников не повлияет на работу всей системы. Они смогут отслеживать запуск баллистических и гиперзвуковых ракет и передавать данные в режиме реального времени без ограничений прямой видимости.
С помощью спутников военные получат глобальное покрытие системы Link 16 – тактической связи НАТО, которая до сих пор работала только на коротком расстоянии.
Теперь мы можем передавать данные не только на несколько миль, но и, например, с Гавайев до Гуама через космос
Дальнейшие планы
Для полного развертывания первого транша требуется 10 запусков. Спутники получат межспутниковые лазерные каналы, чтобы образовать единую сеть. К 2027 году она должна заработать в Индо-Тихоокеанском регионе, где США готовятся противодействовать Китаю. В перспективе эта архитектура станет частью проекта "Золотой купол" - глобального противоракетного щита, стоимость которого оценивается в 175 млрд долларов.
Это первый случай, когда несколько уровней интегрируются в одну систему для борьбы с различными угрозами
