Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций

07:11 • 5490 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 17740 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 34857 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 80387 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 44941 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 45013 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 41567 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 78126 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 97877 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72860 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций

Киев • УНН

 • 38 просмотра

США успешно запустили 21 спутник, что является первым шагом к созданию новой системы противоракетной обороны. Эта сеть из дешевых аппаратов на низкой орбите обеспечит глобальное отслеживание ракет и улучшит тактическую связь НАТО.

Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций

Из Калифорнии успешно запущен первый 21 спутник из новой группировки, которая должна стать основой для системы противоракетной обороны США. Это первый случай, когда космический сегмент будет полностью интегрирован в боевые действия американских войск. Об этом сообщает издание Аrstechnica со ссылкой на данные Пентагона, пишет УНН.

Детали

Запуск состоялся в среду с базы Ванденберг с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Спутники выйдут на орбиту на высоте около 1000 км. В течение девяти месяцев Пентагон планирует добавить еще 133 аппарата, чтобы сформировать первое поколение сети Proliferated Warfighter Space Architecture.

Мы вывели на орбиту массив аппаратов в поддержку новой архитектуры. Это результат шести лет работы

- сказал полковник Космических сил США Райан Гизероте.

Чем отличается новая система

Ранее США полагались на несколько дорогих спутников на геостационарной орбите (36 тыс. км). Стоимость каждого превышала 1 млрд долларов, и они были уязвимы для атак. Новая сеть будет состоять из десятков более дешевых аппаратов (14–15 млн долларов за единицу), расположенных на низкой орбите. Потеря части спутников не повлияет на работу всей системы. Они смогут отслеживать запуск баллистических и гиперзвуковых ракет и передавать данные в режиме реального времени без ограничений прямой видимости.

Впервые после череды провалов: испытательный пуск ракеты Starship прошел успешно27.08.25, 10:00 • 2460 просмотров

С помощью спутников военные получат глобальное покрытие системы Link 16 – тактической связи НАТО, которая до сих пор работала только на коротком расстоянии.

Теперь мы можем передавать данные не только на несколько миль, но и, например, с Гавайев до Гуама через космос

- пояснил и.о. директора SDA Г. П. Сандху.

Дальнейшие планы

Для полного развертывания первого транша требуется 10 запусков. Спутники получат межспутниковые лазерные каналы, чтобы образовать единую сеть. К 2027 году она должна заработать в Индо-Тихоокеанском регионе, где США готовятся противодействовать Китаю. В перспективе эта архитектура станет частью проекта "Золотой купол" - глобального противоракетного щита, стоимость которого оценивается в 175 млрд долларов.

Это первый случай, когда несколько уровней интегрируются в одну систему для борьбы с различными угрозами

– отметил генерал ВВС США Грегори Гильо.

SpaceX, одна из самых дорогих компаний в мире, избегает федеральных налогов на прибыль - NYT15.08.25, 15:11 • 5957 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
SpaceX
Пентагон
НАТО
Калифорния
Гавайи
Сокол 9
Китай
Соединённые Штаты