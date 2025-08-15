SpaceX, одна из самых дорогих компаний в мире, избегает федеральных налогов на прибыль - NYT

Компания Илона Маска в последние годы продолжала оставаться среди стартапов, которые годами несут убытки. Накопив миллиарды налоговых убытков, SpaceX избегала федерального налога на прибыль.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

SpaceX выиграла от масштабного пакета налоговых льгот, который был подписан во время первой каденции Дональда Трампа, в 2017 году. Ключевым изменением стала отмена 20-летнего ограничения на использование переноса налоговых убытков на следующие периоды.

Таким образом, американская компания по производству космической техники и летательных аппаратов SpaceX к концу 2021 года накопила почти 5,4 млрд долларов налоговых убытков.

Эти убытки дали налоговую льготу, известную как перенос чистого операционного убытка. Это позволяет SpaceX избежать федерального налога на прибыль на эквивалентную сумму будущего налогооблагаемого дохода. - отмечает издание.

Следует отметить, что соответствующая льгота доступна для всех компаний, включая стартапы - для тех, кто годами несет убытки, прежде чем начать получать прибыль. Но в случае SpaceX - несколько иная ситуация.

Маск превратил SpaceX в одну из самых влиятельных компаний мира, которая доминирует в космической отрасли благодаря своим ракетам и спутниковому интернет-сервису Starlink. Это было жемчужиной в короне его бизнес-империи и важным источником его богатства и власти - отмечает автор материала NYT.

Действительно, SpaceX несла убытки, вкладывая миллиарды долларов в развитие своего бизнеса. Uber, Amazon, Tesla и другие технологические компании также не приносили прибыли в течение многих лет. Но компания SpaceX росла, развивалась и в итоге была оценена более чем в 350 миллиардов долларов, согласно данным стартап-трекера PitchBook.

Это сделало SpaceX одной из самых дорогих частных компаний в мире, - подчеркивает NYT.

Благодаря налоговым льготам, которые были легитимизированы в прошлом десятилетии Трампом, SpaceX применила перенос почти 3 миллиардов долларов на следующие периоды.

Кроме того, согласно документам, компания имела 227 миллионов долларов перенесенных убытков, которые могли компенсировать государственные налоги на прибыль. SpaceX также имела более 1,1 миллиарда долларов других федеральных и государственных налоговых кредитов.

Дополнение

В материале The New York Times, однако, есть замечание, что согласно документам, SpaceX все же платила некоторые налоги на прибыль в течение многих лет. Но, "вероятно, не федеральному правительству".

В одном документе компания заявила, что ожидает уплатить 483 000 долларов налога на прибыль иностранным правительствам и 78 000 долларов налога на прибыль штата в 2021 году.

Отдельно сообщается об уплате 6000 долларов налога на прибыль в 2020 и 2021 годах. Однако не раскрыто, были ли эти платежи предоставлены федеральному, штатному или местному правительству.

Напомним

SpaceX продолжает получать многомиллионные контракты от правительства США, несмотря на призывы Маска сократить федеральные расходы.

