Маск приказал отключить Starlink в Украине во время успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

Во время решающей попытки Украины вернуть территорию у россии в конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ, который едва не сорвал контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины и подорвал доверие Киева к Starlink, спутниковому интернет-сервису, который миллиардер предоставлял в начале войны, чтобы помочь украинским военным поддерживать связь на поле боя. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, предприятия Маска, которое контролирует Starlink, сократить покрытие в таких районах, как Херсонская область, стратегически важный регион к северу от Черного моря, который Украина пыталась вернуть.

Мы должны это сделать - сказал Майкл Николлс, инженер Starlink, коллегам после получения приказа, рассказал один из этих людей.

Сотрудники выполнили приказ, деактивировав по меньшей мере сто терминалов Starlink. Этот шаг также затронул другие регионы, захваченные россией, включая часть Донецкой области дальше на восток.

По словам украинского военного чиновника, советника вооруженных сил и двух других лиц, столкнувшихся с отключением Starlink вблизи линии фронта, по приказу Маска украинские войска внезапно столкнулись с перебоями связи. Солдаты запаниковали, дроны, следившие за российскими войсками, выключились, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые полагались на Starlink для наведения огня, испытывали трудности с поражением целей.

В результате, по словам украинского военного чиновника, Силам обороны не удалось окружить российские позиции в городе Берислав, к востоку от Херсона, административном центре одноименной области.

Окружение полностью остановилось. Оно провалилось - сказал военный чиновник в интервью.

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В конце концов, Украина, благодаря удачным наступательным действиям, вернула Берислав, город Херсон и некоторые дополнительные территории, оккупированные россией. Но приказ Маска, о котором ранее не сообщалось, является первым известным случаем, когда миллиардер отключил покрытие Starlink над полем боя во время конфликта. Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта боевых действий, дав Маску возможность взять "результат войны в свои руки" - сообщил источник.

Что ответили у Маска

Версию украинского командования опровергает рассказ Маска о том, как он руководил сервисом Starlink в Украине во время войны. Еще в марте 2022 года, в сообщении на своей странице в социальных сетях X, Маск написал: "Мы бы никогда такого не сделали".

Представитель SpaceX заявил по электронной почте, что сообщения информационного агентства являются "неточными", и направил журналистов к сообщению на X ранее в этом году, в котором компания заявила: "Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине". Представитель не указал никаких неточностей в этом отчете и не ответил на длинный перечень вопросов относительно инцидента, роли Starlink в войне в Украине или других деталей относительно ее деятельности.

Офис президента Украины Владимира Зеленского и Министерство обороны страны не ответили на запросы о комментариях. Starlink до сих пор предоставляет услуги Украине, и украинские военные полагаются на него для связи. Зеленский еще в этом году публично выражал благодарность Маску за Starlink.

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Starlink и влияние Маска на глобальную безопасность

Приказ Маска был первым проблеском власти, которую магнат сейчас имеет в геополитике и глобальной безопасности благодаря Starlink, быстрорастущему спутниковому интернет-сервису, который появился в начале этого десятилетия, а теперь обеспечивает связь даже в отдаленных районах мира.

Еще до того, как Маск ненадолго занял должность финансового спонсора и советника президента США Дональда Трампа, успех Starlink – и непревзойденная связь, которую он предлагает по всей планете – предоставил ему растущее влияние на политических лидеров, правительства и военных во всем мире.

Влияние Маска на военные дела в Вашингтоне и за его пределами – через доминирование Starlink в спутниковой связи и влияние SpaceX в космических запусках – достигло измерения, которое ранее ограничивалось суверенными правительствами, что вызывает беспокойство некоторых регуляторов и законодателей.

Текущее глобальное доминирование Илона Маска является примером опасности концентрированной власти в нерегулируемых сферах. Его контроль полностью принадлежит Маску, который позволяет своим прихотям диктовать доступ к жизненно важной инфраструктуре - сказала Марта Лейн Фокс, член верхней палаты парламента Великобритании, во время дебатов в начале этого года.

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