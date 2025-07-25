Маск приказал отключить Starlink в Украине во время успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
14:49 • 28471 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
14:30 • 15357 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
14:19 • 18422 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
13:59 • 35823 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
11:31 • 27031 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 46057 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
25 июля, 09:34 • 48529 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
25 июля, 09:03 • 90307 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 48704 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
25 июля, 07:59 • 42466 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
58%
748мм
Популярные новости
Зеленский рассказал, что будет, если ВР не проголосует за новый законопроект по НАБУ и САП25 июля, 07:59 • 10886 просмотра
Со стороны россиян начались первые разговоры о встрече лидеров - Зеленский25 июля, 08:57 • 10329 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 98309 просмотра
HR-директор Astronomer Кристин Кэбот, обнимавшаяся с коллегой на концерте Coldplay, ушла в отставку25 июля, 09:57 • 8312 просмотра
Режиссер и военный Ярослав Грубич потерял руку на фронте11:50 • 25979 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона14:49 • 28514 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
13:59 • 35845 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 98847 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 93669 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 113557 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Львовская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 236637 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 351476 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 431577 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 432642 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 418677 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Су-34
Facebook
Старлинк
ТикТок

Маск приказал отключить Starlink в Украине во время успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Илон Маск приказал отключить терминалы Starlink на Херсонщине в сентябре 2022 года, что вызвало перебои связи и помешало окружению российских позиций. Этот инцидент стал первым известным случаем отключения Starlink на поле боя, вызвав обеспокоенность по поводу влияния миллиардера на геополитику.

Маск приказал отключить Starlink в Украине во время успешного контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

Во время решающей попытки Украины вернуть территорию у россии в конце сентября 2022 года Илон Маск отдал приказ, который едва не сорвал контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины и подорвал доверие Киева к Starlink, спутниковому интернет-сервису, который миллиардер предоставлял в начале войны, чтобы помочь украинским военным поддерживать связь на поле боя. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, предприятия Маска, которое контролирует Starlink, сократить покрытие в таких районах, как Херсонская область, стратегически важный регион к северу от Черного моря, который Украина пыталась вернуть.

Мы должны это сделать

- сказал Майкл Николлс, инженер Starlink, коллегам после получения приказа, рассказал один из этих людей.

Сотрудники выполнили приказ, деактивировав по меньшей мере сто терминалов Starlink. Этот шаг также затронул другие регионы, захваченные россией, включая часть Донецкой области дальше на восток.

По словам украинского военного чиновника, советника вооруженных сил и двух других лиц, столкнувшихся с отключением Starlink вблизи линии фронта, по приказу Маска украинские войска внезапно столкнулись с перебоями связи. Солдаты запаниковали, дроны, следившие за российскими войсками, выключились, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые полагались на Starlink для наведения огня, испытывали трудности с поражением целей.

В результате, по словам украинского военного чиновника, Силам обороны не удалось окружить российские позиции в городе Берислав, к востоку от Херсона, административном центре одноименной области.

Окружение полностью остановилось. Оно провалилось

- сказал военный чиновник в интервью.

Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX25.07.2025, 03:24 • 37880 просмотров

В конце концов, Украина, благодаря удачным наступательным действиям, вернула Берислав, город Херсон и некоторые дополнительные территории, оккупированные россией. Но приказ Маска, о котором ранее не сообщалось, является первым известным случаем, когда миллиардер отключил покрытие Starlink над полем боя во время конфликта. Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта боевых действий, дав Маску возможность взять "результат войны в свои руки"

- сообщил источник.

Что ответили у Маска

Версию украинского командования опровергает рассказ Маска о том, как он руководил сервисом Starlink в Украине во время войны. Еще в марте 2022 года, в сообщении на своей странице в социальных сетях X, Маск написал: "Мы бы никогда такого не сделали".

Представитель SpaceX заявил по электронной почте, что сообщения информационного агентства являются "неточными", и направил журналистов к сообщению на X ранее в этом году, в котором компания заявила: "Starlink полностью привержена предоставлению услуг Украине". Представитель не указал никаких неточностей в этом отчете и не ответил на длинный перечень вопросов относительно инцидента, роли Starlink в войне в Украине или других деталей относительно ее деятельности.

Офис президента Украины Владимира Зеленского и Министерство обороны страны не ответили на запросы о комментариях. Starlink до сих пор предоставляет услуги Украине, и украинские военные полагаются на него для связи. Зеленский еще в этом году публично выражал благодарность Маску за Starlink.

Глобальный сбой в работе Starlink: появилась реакция Маска25.07.2025, 00:29 • 15175 просмотров

Starlink и влияние Маска на глобальную безопасность

Приказ Маска был первым проблеском власти, которую магнат сейчас имеет в геополитике и глобальной безопасности благодаря Starlink, быстрорастущему спутниковому интернет-сервису, который появился в начале этого десятилетия, а теперь обеспечивает связь даже в отдаленных районах мира.

Еще до того, как Маск ненадолго занял должность финансового спонсора и советника президента США Дональда Трампа, успех Starlink – и непревзойденная связь, которую он предлагает по всей планете – предоставил ему растущее влияние на политических лидеров, правительства и военных во всем мире.

Влияние Маска на военные дела в Вашингтоне и за его пределами – через доминирование Starlink в спутниковой связи и влияние SpaceX в космических запусках – достигло измерения, которое ранее ограничивалось суверенными правительствами, что вызывает беспокойство некоторых регуляторов и законодателей.

Текущее глобальное доминирование Илона Маска является примером опасности концентрированной власти в нерегулируемых сферах. Его контроль полностью принадлежит Маску, который позволяет своим прихотям диктовать доступ к жизненно важной инфраструктуре

 - сказала Марта Лейн Фокс, член верхней палаты парламента Великобритании, во время дебатов в начале этого года.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink10.07.2025, 15:40 • 2793 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости МираТехнологии
Донецкая область
Старлинк
SpaceX
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Херсонская область
Илон Маск
Берислав
Черное море
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9