Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX

Система спутниковой связи Starlink "в основном восстановилась". Об этом в соцсети Х сообщил вице-президент компании SpaceX по инжинирингу Майкл Николс, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сбой в сети длился примерно 2,5 часа.

Отключение произошло из-за сбоя ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети. Приносим извинения за временный сбой в работе - написал Николс.

Он заверил, что компания стремится обеспечить высокую надежность сети.

"И полностью устраним причину этой проблемы, чтобы гарантировать, что она не повторится", - добавил вице-президент SpaceX.

Напомним

Вечером 24 июля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту. Впоследствии стало известно, что проблемы с работой системы наблюдаются по всему миру.

Впоследствии миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск в соцсети Х принес извинения за сбой в работе системы спутниковой связи Starlink и заверил, что сервис восстановят в ближайшее время.

Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink