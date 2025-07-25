Starlink возобновил работу после глобального сбоя - SpaceX
Киев • УНН
Система спутниковой связи Starlink возобновила работу после 2,5-часового сбоя, вызванного неисправностью внутренних программных служб. Вице-президент SpaceX Майкл Николс извинился за временные неудобства и пообещал устранить причину проблемы.
Система спутниковой связи Starlink "в основном восстановилась". Об этом в соцсети Х сообщил вице-президент компании SpaceX по инжинирингу Майкл Николс, информирует УНН.
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По его словам, сбой в сети длился примерно 2,5 часа.
Отключение произошло из-за сбоя ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу основной сети. Приносим извинения за временный сбой в работе
Он заверил, что компания стремится обеспечить высокую надежность сети.
"И полностью устраним причину этой проблемы, чтобы гарантировать, что она не повторится", - добавил вице-президент SpaceX.
Напомним
Вечером 24 июля командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Starlink лег по всему фронту. Впоследствии стало известно, что проблемы с работой системы наблюдаются по всему миру.
Впоследствии миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск в соцсети Х принес извинения за сбой в работе системы спутниковой связи Starlink и заверил, что сервис восстановят в ближайшее время.
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