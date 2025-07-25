Глобальний збій у роботі Starlink: з'явилась реакція Маска

Відомий мільярдер, власник SpaceX Ілон Маск у соцмережі Х приніс вибачення за збій у роботі системи супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомляє УНН.

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За словами Маска, сервіс відновлять найближчим часом.

Сервіс буде відновлено найближчим часом. Приносимо вибачення за збій. SpaceX усуне причину збою, щоб подібне не повторилося - пообіцяв мільярдер.

До цього компанія SpaceX у своїй заяві підтвердила, що мережа Starlink зазнає збою. Таким вказали, що зараз активно працюють над вирішенням цієї проблеми.

Нагадаємо

Ввечері 24 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Starlink ліг по всьому фронту. Згодом стало відомо, що проблеми з роботою системи спостерігаються по всьому світу.

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