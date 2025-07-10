Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Україна стане першою країною в Європі, де запрацюють мобільні послуги Starlink: обмін повідомленнями планують запустити до кінця цього року, а мобільний супутниковий інтернет — у середині 2026-го. Про це повідомив генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Наразі почалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X. Зв'язок буде йти через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Перший етап - це обмін повідомленнями за технологією OTT... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи", - сказав Комаров.

За його словами, він буде реалізований до кінця цього року.

"І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних... і голосу", - додав Комаров.

Трьох чоловіків визнано винними у підпалі лондонського складу Starlink для України

Він заявив, що українська телекомунікаційна інфраструктура добре витримує ескалацію атак з боку росії в останні тижні.

Минулого року атаки на електромережі та лінії електропередачі призвели до щоденних відключень електроенергії у великих містах, вивівши з ладу близько половини наявних генерувальних потужностей України.

"Я думаю, що ми набагато стійкіші, ніж були у 2022 році. Зараз ми можемо забезпечувати безперебійну роботу фіксованого та мобільного зв'язку до 10 годин під час відключень електроенергії, навіть загальнонаціональних", - додав Комаров.

Німеччина фінансуватиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні - Мерц