Німеччина фінансуватиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина продовжить військову підтримку України та профінансує значну частину Starlink. Зеленський і Мерц обговорили ППО, виробництво зброї та санкції проти РФ.
Німеччина фінансуватиме суттєву частину коштів для підтримки роботи систем Starlink в Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, пише УНН.
Ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на Starlink в Україні
Канцлер Німеччини також наголосив, що військова підтримка України буде продовжена і розширена, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії.
Не буду вдаватися в деталі, але наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії
Доповнення
Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить все можливе, щоб газопровід Nord Stream-2 не запрацював. Також буде посилено тиск на росію для послаблення її воєнної машини.
В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися у Берліні. Темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.