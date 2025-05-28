Німеччина фінансуватиме "суттєву частину" коштів на Starlink в Україні - Мерц

Німеччина фінансуватиме суттєву частину коштів для підтримки роботи систем Starlink в Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні, пише УНН.

Канцлер Німеччини також наголосив, що військова підтримка України буде продовжена і розширена, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії.

Не буду вдаватися в деталі, але наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії