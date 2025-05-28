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Зустріч Зеленського та Мерца: у фокусі обговорення - ППО, снаряди, виробництво зброї та санкції проти рф

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц обговорюють оборонну підтримку України, виробництво зброї та санкції проти рф. Також в планах переговори щодо членства України в ЄС та економічне відновлення.

Зустріч Зеленського та Мерца: у фокусі обговорення - ППО, снаряди, виробництво зброї та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф, повідомили в Офісу Президента, пише УНН.

Деталі

"У Берліні триває зустріч Президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств", - ідеться у повідомленні.

Президент України та канцлер Німеччини, як повідомляється, "приділять окрему увагу крокам для встановлення справедливого та сталого миру, спільній роботі в межах коаліції охочих, а також посиленню санкційного тиску на росію".

Крім того, як зазначається, "ітиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни".

Зеленський зустрівся з Мерцем в Берліні: відбулася офіційна церемонія28.05.25, 13:15 • 1286 переглядiв

Юлія Шрамко

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