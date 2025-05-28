Зустріч Зеленського та Мерца: у фокусі обговорення - ППО, снаряди, виробництво зброї та санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф, повідомили в Офісу Президента, пише УНН.

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"У Берліні триває зустріч Президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств", - ідеться у повідомленні.

Президент України та канцлер Німеччини, як повідомляється, "приділять окрему увагу крокам для встановлення справедливого та сталого миру, спільній роботі в межах коаліції охочих, а також посиленню санкційного тиску на росію".

Крім того, як зазначається, "ітиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни".

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