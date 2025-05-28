Зеленський зустрівся з Мерцем в Берліні: відбулася офіційна церемонія
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцем у Берліні. Відбулася офіційна церемонія зустрічі з делегаціями та оркестром, який виконав гімни обох країн.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, пише УНН з посиланням на відповідну трансляцію від Офісу Президента.
Деталі
Офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом відбулася за участю делегацій країн.
Також виступив оркестр, зігравши гімни обох країн.
Доповнення
Як повідомляли в офісі канцлера, Фрідріх Мерц приймає Володимира Зеленського з військовими почестями в офісі федерального канцлера.
Візит, як зазначається, буде присвячений "німецькій підтримці України та зусиллям щодо досягнення припинення вогню".
Після зустрічі, як вказано, послідує обід.
Спільну прес-конференцію канцлера Мерца та Президента Зеленського заплановано на 13:30 за місцевим часом.
Після цього обидва, як повідомляється, зустрінуться з представниками німецьких компаній.
У другій половині дня президент Зеленський, як очікується, зустрінеться із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.