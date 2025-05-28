Зеленський зустрівся з Мерцем в Берліні: відбулася офіційна церемонія

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, пише УНН з посиланням на відповідну трансляцію від Офісу Президента.

Деталі

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом відбулася за участю делегацій країн.

Також виступив оркестр, зігравши гімни обох країн.

Доповнення

Як повідомляли в офісі канцлера, Фрідріх Мерц приймає Володимира Зеленського з військовими почестями в офісі федерального канцлера.

Візит, як зазначається, буде присвячений "німецькій підтримці України та зусиллям щодо досягнення припинення вогню".

Після зустрічі, як вказано, послідує обід.

Спільну прес-конференцію канцлера Мерца та Президента Зеленського заплановано на 13:30 за місцевим часом.

Після цього обидва, як повідомляється, зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня президент Зеленський, як очікується, зустрінеться із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.