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Зеленський зустрівся з Мерцем в Берліні: відбулася офіційна церемонія

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцем у Берліні. Відбулася офіційна церемонія зустрічі з делегаціями та оркестром, який виконав гімни обох країн.

Зеленський зустрівся з Мерцем в Берліні: відбулася офіційна церемонія

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, пише УНН з посиланням на відповідну трансляцію від Офісу Президента.

Деталі

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського з Мерцом відбулася за участю делегацій країн.

Також виступив оркестр, зігравши гімни обох країн.

Доповнення

Як повідомляли в офісі канцлера, Фрідріх Мерц приймає Володимира Зеленського з військовими почестями в офісі федерального канцлера.

Візит, як зазначається, буде присвячений "німецькій підтримці України та зусиллям щодо досягнення припинення вогню".

Після зустрічі, як вказано, послідує обід.

Спільну прес-конференцію канцлера Мерца та Президента Зеленського заплановано на 13:30 за місцевим часом.

Після цього обидва, як повідомляється, зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня президент Зеленський, як очікується, зустрінеться із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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