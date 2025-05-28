Офіційно: Зеленський відвідає Німеччину 28 травня для переговорів з Мерцем
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцем для обговорення підтримки України та зусиль щодо припинення вогню. Також запланована зустріч з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Президент України Володимир Зеленський 28 травня відвідає Німеччину, де серед іншого проведе зустріч з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, офіційно підтвердили в офісі канцлера у середу, пише УНН.
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"Канцлер Фрідріх Мерц прийме Президента України Володимира Зеленського з військовими почестями в офісі федерального канцлера 28 травня 2025 року о 12:00 (за місцевим часом)", - повідомили в офісі канцлера ФРН.
Візит, як зазначається, буде присвячений "німецькій підтримці України та зусиллям щодо досягнення припинення вогню".
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Після зустрічі, як вказано, послідує обід.
Спільну прес-конференцію канцлера Мерца та Президента Зеленського заплановано на 13:30 за місцевим часом.
Після цього обидва, як повідомляється, зустрінуться з представниками німецьких компаній.
"У другій половині дня президент Зеленський зустрінеться із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю", - ідеться у повідомленні.
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