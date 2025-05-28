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Официально: Зеленский посетит Германию 28 мая для переговоров с Мерцем

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Владимир Зеленский встретится с канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения поддержки Украины и усилий по прекращению огня. Также запланирована встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Официально: Зеленский посетит Германию 28 мая для переговоров с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетит Германию, где среди прочего проведет встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, официально подтвердили в офисе канцлера в среду, пишет УНН.

Детали

"Канцлер Фридрих Мерц примет Президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями в федеральной канцелярии 28 мая 2025 года в 12:00 (по местному времени)", - сообщили в офисе канцлера ФРГ.

Визит, как отмечается, будет посвящен "немецкой поддержке Украины и усилиям по достижению прекращения огня".

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После встречи, как указано, последует обед.

Совместная пресс-конференция канцлера Мерца и Президента Зеленского запланирована на 13:30 по местному времени.

После этого оба, как сообщается, встретятся с представителями немецких компаний.

"Во второй половине дня президент Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю", - говорится в сообщении.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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