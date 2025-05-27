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Поставка ракет Taurus Киеву не будет решена во время визита Зеленского в Берлин - СМИ

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Вопрос о поставках Taurus не будет решен во время визита Зеленского. Мерц обсудит с Зеленским дальнейшие переговоры между Украиной и россией и планы по новому пакету санкций ЕС.

Поставка ракет Taurus Киеву не будет решена во время визита Зеленского в Берлин - СМИ

Вопрос о поставке Киеву ракет Taurus не будет решен во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду. Об этом сообщает BILD со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что в понедельник и вторник высказывались предположения, что комментарии канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии могли относиться к возможной поставке крылатых ракет Taurus.

Однако BILD узнал от немецкого правительства: "Вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита Президента Украины в Берлин в среду".

Ранее

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сняты ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по территории россии.

Напомним

В среду в столице ФРГ, Берлине, ожидают визит Президента Украины Владимира Зеленского. Как указывает Spiegel, причиной неожиданного визита Зеленского является приглашение Фридриха Мерца "обсудить на личной встрече" возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и россией. Мерц также проинформирует президента Украины о планах по новому пакету санкций ЕС против рф.

Антонина Туманова

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