Постачання ракет Taurus Києву не буде вирішено під час візиту Зеленського до Берліна - ЗМІ

Питання про постачання Києву ракет Taurus не буде вирішено під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Берліна в середу. Про це повідомляє BILD з посиланням на джерело, передає УНН.

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Видання зазначає, що в понеділок і вівторок висловлювалися припущення, що коментарі канцлера ФРН Фрідріха Мерца про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії могли відноситися до можливого постачання крилатих ракет Taurus.

Однак BILD дізнався від німецького уряду: "Питання про постачання Taurus не буде вирішено під час візиту Президента України до Берліна в середу".

Раніше

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що знято обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії.

Нагадаємо

У середу в столиці ФРН, Берліні, очікують візит Президента України Володимира Зеленського. Як вказує Spiegel, причиною несподіваного візиту Зеленського є запрошення Фрідріха Мерца "обговорити на особистій зустрічі" можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та росією. Мерц також поінформує президента України про плани щодо нового пакету санкцій ЄС проти рф.