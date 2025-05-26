Ограничения на дальность западного оружия для ударов по рф сняты - Мерц
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии. Украина может атаковать военные позиции в рф для самозащиты.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сняты ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по территории россии. Об этом он сообщил на своей странице в Х, пишет УНН.
Мы сделаем все возможное, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину. Это также означает, что больше нет никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого нами. Украина теперь также может защищаться, атакуя военные позиции в россии
Ранее
Как писал УНН, Мерц не видит признаков того, что война в Украине скоро закончится. В то же время немецкий канцлер отметил, что можно лишь надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.
Отдельно Мерц подчеркнул важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.