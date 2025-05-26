Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що знято обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії. Про це він повідомив на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Ми зробимо все можливе, щоб і надалі підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, що поставляється нами. Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в росії - написав Мерц.

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Як писав УНН, Мерц не бачить ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться. Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.