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Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. Україна може атакувати військові позиції в рф для самозахисту.

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що знято обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії. Про це він повідомив на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Ми зробимо все можливе, щоб і надалі підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, що поставляється нами. Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в росії

- написав Мерц.

Раніше

Як писав УНН, Мерц не бачить ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться. Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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