Мерц не бачить ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться
Київ • УНН
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про відсутність ознак швидкого завершення війни рф проти України. Він висловив надію на конструктивні переговори за підтримки Ватикану, підкресливши важливу роль Німеччини.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить жодних ознак швидкого завершення війни росії проти України. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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На пресконференції в Берліні в середу Мерц занизив очікування щодо швидкого закінчення війни в Україні.
"Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко", – заявив він.
Водночас німецький канцлер зазначив, що можна лише сподіватися, що хоча б вдасться зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.
Окремо Мерц наголосив на важливості "активної, підтримувальної та сильної" ролі Німеччини в мирних зусиллях.
Нагадаємо
19 травня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.
Президент Фінляндії Стубб заявив, що перемовини на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.