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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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"Технічні" перемовини України та рф можуть продовжитися у Ватикані наступного тижня - Стубб

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Президент Фінляндії Стубб заявив, що перемовини на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

"Технічні" перемовини України та рф можуть продовжитися у Ватикані наступного тижня - Стубб

Переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, відповідаючи на запитання ЗМІ під час семінару у Гельсінкі, повідомляє УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Президент Александер Стубб заявив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника в урегулюванні військових дій росії проти України.

"Посередників стало більше: раніше лише США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив Стубб.

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На думку президента, ситуація складається сприятливо, оскільки Європа сподівається долучитися до обговорень щодо припинення вогню в Україні та можливого миру.

Нагадаємо

19 травня президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що Україна та росія негайно розпочнуть переговори про завершення війни.

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Прем'єр-міністр Італії висловила вдячність за його відданість миру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Гельсінкі
Олександр Штубб
Фінляндія
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