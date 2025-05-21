"Технические" переговоры Украины и рф могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе - Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.
Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отвечая на вопросы СМИ во время семинара в Хельсинки, сообщает УНН со ссылкой на Yle.
Детали
Президент Александер Стубб заявил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий россии против Украины.
"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа принимает участие", – заметил Стубб.
По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.
По мнению президента, ситуация складывается благоприятно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям по прекращению огня в Украине и возможному миру.
Напомним
19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Премьер-министр Италии выразила благодарность за его преданность миру.