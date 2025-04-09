После выписки из больницы, где он лечился от пневмонии, 88-летний Папа Франциск появился перед верующими в Ватикане. Он поблагодарил всех за поддержку и помолился за врачей.
Папа Франциск признал чудо блаженной Марии Кармен Рендилес, открывая путь к ее канонизации. Она чудесно исцелила женщину от гидроцефалии, что стало основанием для признания чуда.
Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.
После месяца лечения от пневмонии Папа Франциск обратился к верующим с балкона больницы. Он поблагодарил за поддержку, но выглядит слабым и нуждается в кислородной терапии.
Папа Франциск, госпитализированный с респираторной инфекцией, будет выписан в воскресенье. После выписки ему потребуется двухмесячный отдых в Ватикане.
Папа Франциск, находящийся в больнице, планирует обратиться к верующим из больничной палаты и преподать благословение. Текст размышлений Папы будет распространен в письменной форме.
После длительного использования кислородной терапии Папе Франциску необходимо заново научиться говорить. Кардинал Фернандес опроверг слухи об отставке понтифика, отметив улучшение его состояния.
Папа Франциск продолжает лечение в больнице Gemelli. Наблюдаются небольшие улучшения в дыхании и двигательных навыках, он проходит фармакологическую терапию и физиотерапию.
Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.
Ватикан выразил надежду на искренний диалог между сторонами для достижения мира в Украине. Святой Престол призывает к освобождению пленных и молится о мире.
Ватикан опубликовал первое фото Папы Франциска после госпитализации. На снимке понтифик совершает мессу в больничной часовне, состояние его здоровья стабильное и улучшается.
Ватикан объявил, что Папа Франциск одобрил трехлетний процесс реформ, включая вопросы служения женщин и ЛГБТК. Это подтверждает его намерения оставаться Папой, несмотря на проблемы со здоровьем.
Президент Украины провел разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсудив пути достижения мира и освобождения пленных.
Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудив возвращение украинских детей и освобождение пленных. Также он поблагодарил за поддержку и молитвы за украинцев.
9 марта врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники в Ватикане подтвердили стабильность состояния Понтифика. Его состояние несущественно улучшилось, тем не менее, клиническая картина «остается сложной».
88-летний понтифик позитивно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. Франциск находится в римской больнице Джемелли уже четвертую неделю из-за респираторных проблем.
Папа Франциск третий неделю находится в римской больнице из-за двойной пневмонии. Понтифик проходит терапию с чередованием ночной вентиляции легких и дневной кислородной терапии, его состояние остается стабильным.
Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.
Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.
Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице после двух эпизодов острой дыхательной недостаточности. Состояние понтифика остается сложным, прогноз сдержанный из-за возможных критических моментов.
У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.
У Папы Римского случился приступ бронхоспазма, который привел к рвоте и ухудшению дыхания. Понтифику проведена бронхоаспирация и начата кислородная терапия, его состояние сейчас стабильное.
Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.
Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.
Папа Франциск демонстрирует положительную динамику в лечении респираторного криза и почечной недостаточности. Понтифик даже смог осуществить телефонный звонок в приход в Газе.
Минобороны создаст специальный полигон для испытания новейших технологий разминирования, включая решения на базе искусственного интеллекта. На объекте будут формировать банк инновационных решений и координационную платформу по гуманитарному разминированию.
Папа Франциск второй день находится в критическом состоянии из-за респираторного криза. У него выявлена начальная почечная недостаточность, он получает кислородную терапию и переливание крови.
Папа Франциск госпитализирован с тяжелой формой двусторонней пневмонии и нуждается в кислородной поддержке. У понтифика обнаружили анемию и низкий уровень тромбоцитов, что потребовало переливания крови.
Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.
Ватикан сообщил о состоянии Папы Франциска, который находится в римской больнице с 14 февраля. Понтифик провел спокойную ночь, позавтракал в кресле и продолжает работать.