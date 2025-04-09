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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29438 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Римский Франциск впервые появился на публике после болезни

После выписки из больницы, где он лечился от пневмонии, 88-летний Папа Франциск появился перед верующими в Ватикане. Он поблагодарил всех за поддержку и помолился за врачей.

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Венесуэла получит первую женщину-святую после одобрения Папы Франциска

Папа Франциск признал чудо блаженной Марии Кармен Рендилес, открывая путь к ее канонизации. Она чудесно исцелила женщину от гидроцефалии, что стало основанием для признания чуда.

Новости Мира • 1 апреля, 09:59 • 10914 просмотра

Папа Франциск восстанавливается после пневмонии: участие в пасхальных службах под вопросом

Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.

Новости Мира • 27 марта, 03:55 • 17402 просмотра

Папа Римский впервые обратился к публике с балкона, после 37 дней госпитализации

После месяца лечения от пневмонии Папа Франциск обратился к верующим с балкона больницы. Он поблагодарил за поддержку, но выглядит слабым и нуждается в кислородной терапии.

Новости Мира • 23 марта, 13:19 • 69358 просмотра

Папа Франциск будет выписан из больницы в воскресенье - врач

Папа Франциск, госпитализированный с респираторной инфекцией, будет выписан в воскресенье. После выписки ему потребуется двухмесячный отдых в Ватикане.

Новости Мира • 22 марта, 17:40 • 17840 просмотра

Папа Франциск завтра обратится к верующим из больницы

Папа Франциск, находящийся в больнице, планирует обратиться к верующим из больничной палаты и преподать благословение. Текст размышлений Папы будет распространен в письменной форме.

Новости Мира • 22 марта, 15:23 • 16940 просмотра

Папе Франциску нужно заново учиться говорить после терапии кислородом

После длительного использования кислородной терапии Папе Франциску необходимо заново научиться говорить. Кардинал Фернандес опроверг слухи об отставке понтифика, отметив улучшение его состояния.

Новости Мира • 22 марта, 13:21 • 17424 просмотра

Состояние Папы Франциска улучшается: Ватикан сообщает о небольших положительных изменениях

Папа Франциск продолжает лечение в больнице Gemelli. Наблюдаются небольшие улучшения в дыхании и двигательных навыках, он проходит фармакологическую терапию и физиотерапию.

Новости Мира • 21 марта, 19:19 • 15163 просмотра

Папа Франциск выздоравливает: Понтифик больше не нуждается в вентиляции легких

Состояние Папы Римского Франциска улучшается, и он больше не нуждается в искусственной вентиляции легких. Понтифик находится в больнице из-за респираторной инфекции.

Здоровье • 19 марта, 22:41 • 17947 просмотра

Ватикан: для мира в Украине необходим диалог без каких-либо предварительных условий

Ватикан выразил надежду на искренний диалог между сторонами для достижения мира в Украине. Святой Престол призывает к освобождению пленных и молится о мире.

Война • 17 марта, 14:39 • 45167 просмотра

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Ватикан опубликовал первое фото Папы Франциска после госпитализации. На снимке понтифик совершает мессу в больничной часовне, состояние его здоровья стабильное и улучшается.

Новости Мира • 16 марта, 18:30 • 39392 просмотра

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Ватикан объявил, что Папа Франциск одобрил трехлетний процесс реформ, включая вопросы служения женщин и ЛГБТК. Это подтверждает его намерения оставаться Папой, несмотря на проблемы со здоровьем.

Новости Мира • 15 марта, 18:40 • 53866 просмотра

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Президент Украины провел разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсудив пути достижения мира и освобождения пленных.

Общество • 14 марта, 16:18 • 25637 просмотра

Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: обсудили возвращение украинских детей и пленных

Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудив возвращение украинских детей и освобождение пленных. Также он поблагодарил за поддержку и молитвы за украинцев.

Война • 14 марта, 14:26 • 13394 просмотра

Клиническая картина «остается сложной»: СМИ узнали о текущем состоянии Папы Франциска

9 марта врачи не давали никаких официальных сообщений, при этом источники в Ватикане подтвердили стабильность состояния Понтифика. Его состояние несущественно улучшилось, тем не менее, клиническая картина «остается сложной».

Общество • 9 марта, 20:11 • 21154 просмотра

Папа Римский хорошо отреагировал на терапию: врачи воздерживаются от прогнозов

88-летний понтифик позитивно реагирует на лечение двусторонней пневмонии, его состояние стабильное. Франциск находится в римской больнице Джемелли уже четвертую неделю из-за респираторных проблем.

Новости Мира • 8 марта, 19:48 • 24332 просмотра

Папа Франциск продолжает борьбу с пневмонией, чередуя вентиляцию легких и кислородную терапию

Папа Франциск третий неделю находится в римской больнице из-за двойной пневмонии. Понтифик проходит терапию с чередованием ночной вентиляции легких и дневной кислородной терапии, его состояние остается стабильным.

Новости Мира • 7 марта, 15:41 • 19022 просмотра

Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении

Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.

Новости Мира • 7 марта, 07:17 • 17801 просмотра

Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице

Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.

Новости Мира • 4 марта, 22:08 • 15864 просмотра

Папа Франциск провёл спокойную ночь после дыхательной недостаточности - Ватикан

Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице после двух эпизодов острой дыхательной недостаточности. Состояние понтифика остается сложным, прогноз сдержанный из-за возможных критических моментов.

Новости Мира • 4 марта, 10:31 • 16115 просмотра

Папа Франциск провел ночь спокойно после проблем с дыханием - Ватикан

У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.

Новости Мира • 1 марта, 10:17 • 32453 просмотра

Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно

У Папы Римского случился приступ бронхоспазма, который привел к рвоте и ухудшению дыхания. Понтифику проведена бронхоаспирация и начата кислородная терапия, его состояние сейчас стабильное.

Общество • 1 марта, 04:13 • 45074 просмотра

Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Папа Франциск находится на лечении в римской больнице Джемелли, где его состояние постепенно улучшается. Понтифик опроверг информацию о предсмертном состоянии и возможной отставке, однако его ближайший календарь событий изменен.

Новости Мира • 27 февраля, 15:36 • 47706 просмотра

Папа Римский до сих пор в критическом состоянии - Ватикан

Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.

Новости Мира • 25 февраля, 20:24 • 26339 просмотра

Палатка Папы Франциска только что выросла - Ватикан

Папа Франциск демонстрирует положительную динамику в лечении респираторного криза и почечной недостаточности. Понтифик даже смог осуществить телефонный звонок в приход в Газе.

Новости Мира • 24 февраля, 22:22 • 27248 просмотра

В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании

Минобороны создаст специальный полигон для испытания новейших технологий разминирования, включая решения на базе искусственного интеллекта. На объекте будут формировать банк инновационных решений и координационную платформу по гуманитарному разминированию.

Война • 24 февраля, 14:05 • 24721 просмотра

Папа Франциск второй день в критическом состоянии

Папа Франциск второй день находится в критическом состоянии из-за респираторного криза. У него выявлена начальная почечная недостаточность, он получает кислородную терапию и переливание крови.

Новости Мира • 24 февраля, 01:50 • 26217 просмотра

Папа Франциск провел «спокойную» ночь в больнице - Ватикан

Папа Франциск госпитализирован с тяжелой формой двусторонней пневмонии и нуждается в кислородной поддержке. У понтифика обнаружили анемию и низкий уровень тромбоцитов, что потребовало переливания крови.

Новости Мира • 23 февраля, 08:18 • 26061 просмотра

Всего в третий раз: Папа Франциск пропустит молитву Angelus

Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.

Новости Мира • 22 февраля, 18:15 • 29487 просмотра

Ватикан дал обновление о состоянии Папы Франциска: понтифик посвящает время работе

Ватикан сообщил о состоянии Папы Франциска, который находится в римской больнице с 14 февраля. Понтифик провел спокойную ночь, позавтракал в кресле и продолжает работать.

Общество • 20 февраля, 13:00 • 23074 просмотра