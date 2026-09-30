У Лаврова заявили, что посланник Ватикана обсудил ситуацию в Олешках и посетил военнопленных в россии

Кардинал Маттео Дзуппи

В среду Министерство иностранных дел россии сообщило, что папский посланник кардинал Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные вопросы, связанные с войной в Украине, во время переговоров с российскими чиновниками, а также посетил украинских военнопленных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трехдневные переговоры Дзуппи совпали по времени с призывом Папы Римского к россии и Украине сесть за стол переговоров и обсудить пути завершения войны, которая продолжается уже четыре года. Понтифик также раскритиковал лидеров государств, которые, по его словам, "начинают говорить о ядерном оружии и войнах, становящихся все более разрушительными".

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В МИД отметили, что Дзуппи встретился с помощником президента рф по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и другими российскими чиновниками, обсудив перспективы урегулирования конфликта и гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными и ситуацию с перемещенными детьми.

Согласно заявлению, Дзуппи, возглавляющий Конференцию епископов Италии, также обсудил условия жизни в оккупированном россией городе Олешки (Херсонская область Украины); по сообщениям украинских чиновников, в минувшие выходные украинские военные использовали там беспилотники для доставки еды и лекарств гражданскому населению.

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В заявлении МИД рф утверждается, что Украина якобы блокирует все попытки обеспечить жителей города необходимыми ресурсами. В то же время украинские чиновники заявляют, что российские войска препятствуют людям выехать из города.

В ведомстве сообщили, что Дзуппи получил разрешение посетить военнопленных и "смог лично пообщаться с украинцами и своими глазами убедиться, что россия строго соблюдает все соответствующие гуманитарные стандарты".

Отмечается, что этот визит "подтвердил конструктивный и регулярный характер диалога между россией и Ватиканом, а также готовность обеих сторон продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам".

Предыдущий визит Дзуппи в москву состоялся в октябре 2024 года; тогда обсуждались перспективы завершения войны, начавшейся вследствие вторжения России в соседнюю страну в 2022 году.

Дзуппи также провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.