У Лаврова заявили, что посланник Ватикана обсудил ситуацию в Олешках и посетил военнопленных в россии

$44.860.0550.930.05
ukenru
19:17 • 1288 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб
19:02 • 3168 просмотра
Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ
18:38 • 6330 просмотра
Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать
17:01 • 17891 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения
15:43 • 17360 просмотра
Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях
15:41 • 19617 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto
15:01 • 15229 просмотра
Россия впервые применила дрон с боезарядом для уничтожения опор и мостов — «Флеш»
14:50 • 16125 просмотра
В Киеве ввели экстренные отключения света
13:31 • 20906 просмотра
В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться
30 сентября, 12:30 • 25185 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
73%
758мм
Популярные новости
Украина созвала срочное рассмотрение гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках в ОБСЕ30 сентября, 11:54 • 6440 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo30 сентября, 12:46 • 36240 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 32272 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 25038 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света17:37 • 8064 просмотра
публикации
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света17:37 • 8398 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения17:01 • 17896 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto15:41 • 19621 просмотра
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме30 сентября, 13:07 • 32465 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo30 сентября, 12:46 • 36440 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Петр Порошенко
Дональд Трамп
Марси Каптур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина14:02 • 25222 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 50553 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 55544 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 58527 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 65459 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Шахед-136

У Лаврова заявили, что посланник Ватикана обсудил ситуацию в Олешках и посетил военнопленных в россии

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

Папский посланник Маттео Дзуппи провёл в москве переговоры по гуманитарным вопросам войны. Он также посетил украинских военнопленных.

У Лаврова заявили, что посланник Ватикана обсудил ситуацию в Олешках и посетил военнопленных в россии
Кардинал Маттео Дзуппи

В среду Министерство иностранных дел россии сообщило, что папский посланник кардинал Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные вопросы, связанные с войной в Украине, во время переговоров с российскими чиновниками, а также посетил украинских военнопленных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трехдневные переговоры Дзуппи совпали по времени с призывом Папы Римского к россии и Украине сесть за стол переговоров и обсудить пути завершения войны, которая продолжается уже четыре года. Понтифик также раскритиковал лидеров государств, которые, по его словам, "начинают говорить о ядерном оружии и войнах, становящихся все более разрушительными".

Папа Лев призвал к уступкам ради мира на фоне затяжной войны в Украине28.09.26, 21:00 • 15305 просмотров

В МИД отметили, что Дзуппи встретился с помощником президента рф по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и другими российскими чиновниками, обсудив перспективы урегулирования конфликта и гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными и ситуацию с перемещенными детьми.

Согласно заявлению, Дзуппи, возглавляющий Конференцию епископов Италии, также обсудил условия жизни в оккупированном россией городе Олешки (Херсонская область Украины); по сообщениям украинских чиновников, в минувшие выходные украинские военные использовали там беспилотники для доставки еды и лекарств гражданскому населению.

Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках20.09.26, 12:08 • 5254 просмотра

В заявлении МИД рф утверждается, что Украина якобы блокирует все попытки обеспечить жителей города необходимыми ресурсами. В то же время украинские чиновники заявляют, что российские войска препятствуют людям выехать из города.

В ведомстве сообщили, что Дзуппи получил разрешение посетить военнопленных и "смог лично пообщаться с украинцами и своими глазами убедиться, что россия строго соблюдает все соответствующие гуманитарные стандарты".

Отмечается, что этот визит "подтвердил конструктивный и регулярный характер диалога между россией и Ватиканом, а также готовность обеих сторон продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам".

Предыдущий визит Дзуппи в москву состоялся в октябре 2024 года; тогда обсуждались перспективы завершения войны, начавшейся вследствие вторжения России в соседнюю страну в 2022 году.

Дзуппи также провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Антонина Туманова

Война в УкраинеНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Reuters
Олешки
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан
Киев